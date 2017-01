Hárman jelentkeztek az Agóra élére

Az önkormányzat pályázatára a december végi határidőig hárman jelentkeztek – tudtuk meg Muhari Éva személyzeti osztályvezetőtől. A jelölteket szakmai véleményező bizottság, majd a közgyűlés kulturális bizottsága hallgatja meg. Véleményük alapján a februári közgyűlés dönt az intézményvezető személyéről. A nevekről nem kaptunk tájékoztatást. A jelenlegi intézményvezető érdeklődésünkre elmondta: pályázott.– Felépítettük együtt az Agórát. Nagyon nagy szakmai kihívás volt összerakni, hogy a város kulturális központjává teljesedjen ki, miközben tudománynépszerűsítő feladatot is ellát – mondta. Négy év eltelt. Megvannak a fejlesztési irányok, és minden szakmaiságát odatéve felelősséget akar vállalni azért, hogy a megkezdett munka folytatódhasson. Javítanivaló is akad, de azokhoz a folyamatokhoz idő kell.Szeptember közepén a Szegedi Szabadtéri NKft. ügyvezetőjének, Herczeg Tamásnak is lejár az ötéves mandátuma. A közgyűlés jóváhagyott munkaterve szerint februárban ír ki pályázatot az önkormányzat a pozícióra. Esetében is hasonló lesz az eljárás.A szakmai és a kulturális bizottsági meghallgatás után a jelöltekről a közgyűlés mondja ki a végső szót. A jelenlegi igazgató már bejelentette, hogy indul a pályázaton Harangozó Gyula művészeti igazgatóval együtt (2016. december 12.: Aki Gregor miatt lett a színház szerelmese). Úgy fogalmazott: a megújult, fiatal és rendkívül tehetséges és lelkes munkatársakból álló csapattal közösen elért eredményeik bizakodásra adnak okot. Jelentős kapcsolati hálójuk alakult ki, legyen szó akár művészekről, stratégiai partnerszínházakról, a gazdasági szféráról vagy a REÖK kapcsán a képzőművészeti élet szereplőiről.