Harminc évet kellett várni a speciális géppark fejlesztésére - Tisztára söpörnék a várost

Az önkormányzat kiemelt céljának nevezte tegnapi sajtótájékoztatóján Botka László polgármester a város köztisztaságának javítását. Ehhez azonban nem biztosítottak a feltételek, jelenleg ugyanis mindössze két harmincéves járműve van a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-nek, amellyel az utcákat tudják takarítani.Elmondta, a szeptemberi közgyűlésre készít egy előterjesztést, amelyben azt javasolja a képviselőknek, hogy 160 millió forintból négy darab speciális gépet vásároljanak a környezetgazdáknak és az SZKT-nak – az utóbbi cégnek a parkolók és megállók tisztán tartása a feladata. Leghamarabb tehát csak szeptemberben dönthetnek a gépek vásárlásáról, ám Botka már a két érintett városi cég vezetőjét megkérte, készítsék elő a közbeszerzési eljárásokat, hogy a szeptemberi közgyűlés után egyből ki tudják írni azokat.A járműbemutatóval egybekötött keddi sajtótájékoztatón elhangzott, ezeket a speciális járműveket egyedileg gyártják le, minden esetben igazodva a megrendelő igényeihez, így azok az év végén vagy jövő év elején érkezhetnek meg Szegedre. Azt is elmondta, hogy nyugat-európai városok és budapesti kerületek példáját veszik alapul, így a jövőben úgy tervezik a takarítást, hogy esténként 1-1 utcát lezárnak, amelyről előző nap értesítik a környékbelieket. Akkor ugyanis, ha autók parkolnak az út szélén, hiába a modern jármű, nem lehet a padkák mellől összegyűjteni a szemetet és a port. Kísérleti jelleggel ősztől a meglévő gépállománnyal néhány utca kitakarítását tervezik, hogy a szegediek megszokják a lezárásokat.Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője elmondta, a két működőképes, de öreg utcatakarító járművük gyakran meghibásodik. Azt is hozzátette, a környezetgazdálkodás sofőrjeinek az uniós normákhoz igazodva akár egy tucat külön vizsgája is van, hogy minden speciális járművet vezethessenek – így nem okoz gondot majd az új járművek kezelése.A Széchenyi téren két svájci gyártmányú modern utcatakarító gépet mutatott be hazai forgalmazójuk, ám több társaság is kínál hasonló járműveket.