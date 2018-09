Harminc évig főzött a Békében Viki néni

Névjegy

Ördögh Jánosné 1923. szeptember 3-án született. Két lánya és két ikerfia van, rajtuk kívül 95. születésnapja alkalmából 10 unokája, 13 dédunokája és 3 ükunokája köszönti. A szegedi önkormányzat képviselője is ma adja majd át Botka László polgármester jókívánságait.

– Mindig becsületesen dolgoztam. Édesapám mindig mondta: kislányom, amikor reggel elmész, még alszanak a gyerekek, amikor este hazajössz, már megint alszanak. De nem volt mit tenni, szerettem a munkámat, és a kollektíva is jó volt – idézte fel aktív éveit a makói származású Ördögh Jánosné, aki ma ünnepli 95. születésnapját.Viki néni bár kicsit nehezen mozog, még most is aktív, mint mondta, nem hagyja el magát, büszke arra, hogy maga teszi rendbe a szobáját. A nyugdíjas asszony az akkori Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalatnál, a városban a 60-as évek óta Béke tanszékként ismert Béke bisztróban húzott le harminc évet.– A háború után úgy toborozták az embereket munkára. Én először a vasútnál dolgoztam, de amikor később áthelyeztek volna Mórahalomra, nem fogadtam el, és otthagytam a vasutat. 1954 októberében így kerültem a vendéglátóipari vállalathoz. Gyerekkoromban is tudtam főzni, 14 évesen már dagasztottam a kenyeret. A Béke bisztróban kezdtem kézilányként, de elküldtek iskolába.Amikor levizsgáztam, másnap már ki is neveztek konyhafőnöknek – mesélte a Béke egykori séfje. Ördögh Jánosné azt is elárulta, a Béke akkoriban még „elit kis étterem" volt, ahová ügyvédek, orvosok jártak enni. Volt menza, délután pedig á la carte. Munka után gyakran a nagy szegedi cégek vállalati rendezvényein főzött több száz főre.– Nagyon szerettem dolgozni, ezért amikor nyugdíjaztak, egyszerűen nem találtam a helyemet itthon, nem éreztem jól magam. Még orvoshoz is elmentem, de azt mondta, nincs semmi bajom, teljesen egészséges vagyok. Egyszer találkoztam a városban az egyik ismerősömmel, és az ő segítségével kerültem a nagyáruházba, ahol tíz évig eladó voltam a női konfekció osztályon – mesélte.Ördögh Jánosné munkásságát számos kitüntetéssel és oklevéllel elismerték. A vendéglátó vállalat üzemi lapja, a Vendégváró 1976. decemberi számában is cikkeztek róla, amikor átvette a Belkereskedelem Kiváló Dolgozója kitüntetést.Azt írták róla, „kezdetben mint kézilány, majd 1965-ben a szakma iránti szeretete és ragaszkodása arra késztette, hogy a szakács szakmunkás képesítést megszerezze. Személyes példamutatásával segíti elő a konyhai dolgozók munkafegyelmének megszilárdítását".Kilencvenöt évesen ma már nem ő főzi a vasárnapi ebédet, csak ülve előkészít mindent, és a munkát a lányára bízza.– Nem főz olyan jól, mint én – tette hozzá mosolyogva.