Harminc fok fölött kezdődik a bolondokháza

Tudta?



A kutyákat, macskákat is fenyegeti a hőguta. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsokkal segíti az állattartókat. A nyári hőségben a sétát időzítsük kora délelőttre és késő délutánra. Az állat számára mindig legyen hűvös hely, ahova a nap elől el tud bújni. Kedvencünknek naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani, és ne hagyjuk egyedül autóban, még nyitott ablaknál sem, hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet a kutya számára halálos magasságba szökhet. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segítség életmentő lehet.

– Hidd el, jó lesz! – mondta kedvenc macskájának, Tökinek a szegedi Csontos Gábor. Egyik kezével a fürdőkádban próbálta tartani a jól megtermett kandúrt, a másikkal pedig vízzel próbálta hűsíteni az állatot. A fiatalember egy nyugati fekvésű, Gát utcai ötemeletes panelház zárószintjén lakik, ahová 12 óra után végig besüt a nap. – Délben fölöttünk delel a nap, utána lehet kitenni a húst az ablakba, mert délutánra megsül – viccelődött.Gábor az ötödiken úgy taktikázik, hogy délelőtt leengedi a redőnyt, de nem teljesen, hogy levegő még jöjjön be. A fiatalember szerint a kinti hőmérsékletnél öt fokkal melegebb van a zárószinti panellakásban. – A legrosszabb, ha mosni kell, és kiteregetek, akkor olyan párás lesz a levegő, mint Vietnamban. Ha lehet, egy szál gatyában vagyok itthon, és vizes pólót kötök a fejemre – mutatta. Macskája, Töki nehezebben viseli a kánikulát, gyakran szétterül a hűvös járólapon a konyhában.A klímaberendezés-vásárlás jogi hátterének megváltoztatása óta a Media Marktban csak mobil klímát és ventilátort árusítanak. Csávás Norbert, az áruház vezetőhelyettese azt mondta, tájékozatlanok a vásárlók, nincsenek tisztában azzal, hogy a készüléket a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál kell regisztrálni, és azt csak a megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozó szerelheti be.A Tisza Lajos körúti Műszaki pince bejáratánál kisebb-nagyobb ventilátorok csábítják a boltba a vásárlókat. – Még nem indult be a dömping. 2500-tól 20 ezerig lehet választani – magyarázta Kvasznovszki Zoltán eladó.Ha valaki most szeretne klímaberendezést vásárolni a szegedi Alfa-Klíma Kft.-nél, a szakemberek előbb felmérik a terepet, adnak egy árajánlatot, megrendelik a készüléket, majd három hét múlva, július közepén beszerelik. – Akkor indul be a bolondokháza, amikor éjszakára sem hűl le a levegő. Már most egyre türelmetlenebbek az emberek, van, aki felháborodik azon, hogy ennyit kell várnia klímára, de ha dupla ennyien lennénk, az sem lenne elég – fogalmazott Hrivnák András. A szegedi Alfa-Klíma Kft. tulajdonosa hozzátette, legjobban a 170–190 ezer forintos árkategóriájú készülékeket viszik, de a döntés pénztárcafüggő, vannak ennél olcsóbb és drágább készülékeik is.