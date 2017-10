Harminc helyen csaptak le a rendőrök, de az nem derült ki, jártak-e nyomozók a szegedi szcientológusoknál

– Pólyik Ottília, a szcientológia egyház szegedi misszióvezetője említette, hogy ön kereste – válaszolta megkeresésünkre Lange László sajtószóvivő, a szcientológusok közönségkapcsolati igazgatója. Hozzá irányítottak ugyanis Szegedről.

– Igen. Szerettem volna megtudni, tartottak-e szerdán a rendőrök házkutatást vagy bármilyen vizsgálatot Szegeden a szcientológiai központban.Szerdán rendőrökkel volt tele Budapesten a szcientológiai egyház magyarországi központja. A 24.hu és más lapok is azt írták, hogy nemcsak a budapesti székházban, hanem összesen harminc helyszínen csaptak le a rendőrök a szcientológiai egyházzal kapcsolatos nyomozásban. A 24.hu úgy tudja, hogy adóellenőrök is bekapcsolódtak a rajtaütésbe, amelyben a Váci úti székházban „vallatószobákat" és hazugságvizsgálóhoz hasonló szerkezeteket találtak.

Jogellenes adatkezelés miatt 20-20 millió forint adatkezelési bírságot szabott ki a Magyarországi Szcientológia Egyházra és az egyház központi szervezetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - - jelentette be a hatóság elnöke pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.elmondta: megállapították, hogy az egyház és központi szervezete megszegte előzetes tájékoztatási kötelezettségét, a célhoz kötött adatkezelés és a tisztességes adatkezelés elvét, valamint az adatbiztonság követelményeit is. Emellett jogalap nélkül kezelték az adatokat, illetve nem adtak a hívőknek megfelelő tájékoztatást az adatkezelésről, és jogellenesen továbbítottak személyes adatokat harmadik országba, ahol védelmük nem volt biztosított. Hasonló súlyú jogsértéssel még nem találkozott a hatóság - fűzte hozzá.A NAIH elnöke felidézte: hivatalból vizsgálták az egyház és központi szervezete adatkezelését, miután több panaszbeadványt is kaptak, amelyek alapján valószínűsíthető volt a jogellenes adatkezelés. A hatóság tavaly december 7-én és 22-én tartott előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét: 137 dossziét és adathordozókat foglaltak le, majd további szemléket is tartottak.A lefoglalt dossziék között voltak úgynevezett PC-dossziék, amelyek a hívők életéről szóló információkat tartalmaztak; voltak etikai dossziék, amelyekben az egyház által elvárt elveknek nem megfelelő cselekményekről gyűjtöttek jelentéseket, és amelyek az egyház belső igazságszolgáltatásának iratait tartalmazták; voltak a hívőkkel kapcsolatos levelezést, valamint a munkatársakkal kötött megállapodásokat, interjúkat és teszteket tartalmazó dossziék. A PC-dossziékban és az etikai dossziékban mintegy 2200 ember neve szerepelt, a levelezési dossziéban 76 300-é.A sajtótájékoztatón Miklovicz Attila, az egyház szóvivője is részt szeretett volna venni, de nem volt visszaigazolt regisztrációja, ezért el kellett hagynia a termet. Előtte arról beszélt, hogy a hatóság megpróbálja "elpusztítani a szcientológia egyházat". A hatóság határozatával szemben az egyház bírósághoz fordulhat, kérve a közigazgatási határozat felülvizsgálatát.Az ügyről