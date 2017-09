Harmincéves a bordányi Apraja-falva - Egykori és jelenlegi óvodások ünnepeltek

A megnyitón szavalt Nagy-Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció Balástyán élő alelnökének fia, Ákos és Frankné

Kádár-Német Anett, akinek ötéves kisfia, Frank Peti is ebbe az oviba jár.



Egykori és jelenlegi óvodások és óvó nénik találkoztak a kedvünkért az Apraja-falva Óvoda és Bölcsődében tegnap délelőtt. Kádár-Németh Gyuláné óvónő 37 évvel ezelőtt a régi épületben kezdte a pályáját.



– Akkoriban három csoportnak egy mosdója volt, az öltözők kicsik voltak. Az új intézmény nyitását hatalmas előrelépésként éltük meg – emlékezett az óvodapedagógus, akinek a közel négy évtized alatt több ezer gyermek került ki a kezei alól.



Az óvodában dolgozik három egykori óvodás: Kozma Tünde dajka, Császár Edina pedagógiai asszisztens és Vass Karolina óvodatitkár. Mindannyian bordányiak. Karolina nagyapja az óvoda építkezésén dolgozott, brigádja kitüntetést is kapott a jó munkáért. Nem meglepő, hogy egy ekkora közösségben az egykori óvodások gyermekei is ugyanabba az óvodába járnak, mint a szüleik. Az óvodába jelenleg 119,

a bölcsődébe 14 gyerek jár.



Az évfordulóról jövő pénteken ünnepségen emlékeznek meg