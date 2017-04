Harmincezren a szegedi emlékek nyomában

Az Artista



A Szegedi emlékkereső oldalon pár napja volt téma az Artista. Ki emlékszik Szeged jellegzetes figurájára? Mi lett vele? – kérdezték egymástól a tagok. Rövid időn belül kiderült, az Artista, azaz Csonka Imre, aki sokszor szájharmonikázott a Kárász utcán, meghalt. Németh György fotóriporter is hozzászólt, azt írta, az Artista művész volt a maga módján, fellépett még a Szeged Bárban, mert tudta a kézenállást, néha egy kézen, két ujjon. Közben meg-megfújta a szájharmonikáját, a másik kezével tartva azt. Aztán a Kárász utcán zenélt. – Én mindig adtam néki pénzt, mert volt stílusa. Nekem hiányzik – írta Németh György.

– Egyre többen kérték a segítségem, van-e képem egy régi utcáról, vagy tudom-e, mi lett egy városképi emberrel. Úgy gondoltam, ne menjen a Szeged régi fotói profiljának rovására, inkább alapítok egy teljesen nyílt csoportot, ahol minden emléket megkeresünk közösen – indokolta Farkas Árpád, miért alapította meg év elején a Szegedi emlékkeresőt a Facebookon.Hangsúlyozta, ez nem egy újabb, régi fotókat megosztó oldal, arra ott van a Szeged régi fotói, amit szintén ő hozott létre. Ez hat éve működik, és már közel 16 ezer kedvelője és követője van. A Szegedi emlékkereső nyilvános csoportba több mint 1200-an léptek be három hónap alatt.– Szegeden született nagy lokálpatriótaként úgy érzem, csak akkor értékelhető igazán a város fejlődése, ha megismerjük a múltját – mondta Bátyi Zoltán, egykori kollégánk, aki minden olyan fórumot követ, ahol többet megtudhat a városáról. – Az ilyen Facebook-közösségek sokat tehetnek Szeged népszerűsítéséért is, ezt magam is érzékelem, amikor az interneten megosztott, Szegeddel kapcsolatos fotóimra, írásaimra a világ legkülönbözőbb tájairól kapom az érdeklődő kérdéseket. Hozzáteszem, a régi Szegedről végzett kutatásaim során számtalan olyan érdekességre bukkantam, és bukkanhat bárki más is, aki ilyenre szán időt, ami nemcsak szórakoztat, de tanít is. És ez sem utolsó szempont – hangsúlyozta Bátyi Zoltán.Szalma Ibolya klinikai szakpszichológus azért tagja és követője a fenti oldalaknak, mert az egykoron a Vedresben tanító édesapja beléplántálta a szép, régi épületek szeretetét, és mély nyomot hagyott benne Temesi Ferenc régi Szegedről szóló regénye, a Por is. – A régi Szeged hangulata mindig elvarázsol, a gyermek- és ifjúkoromat idézi fel – mondta Szalma Ibolya.Sokan érezhetnek így, hiszen a Szeged régi fotói, a Szegedi emlékkereső, a Szeged régen és a Régi Szeged oldalnak ma már összesen egy Szentes városnyi, mintegy harmincezer tagja, követője és kedvelője van.– Annyi minden elfeledett szegedi dologra derítettünk már fényt ez alatt a három hónap alatt, hogy soha nem is gondoltam volna – mondta Farkas Árpád. – Sokszor fura kérésekkel állunk egymás elé, de megoldjuk. Én például kértem a csoportot, hogy egy hároméves koromban anyám által olvasott mesét kutassunk fel, aminek csak egy szereplőjére emlékeztem, a nagy hasú Bikrinre. És a többiek megtalálták nekem a mesét a Pöttyös Panni sorozatban. Ötvenegy éves vagyok, de majdnem elsírtam magam, amikor ezt megtudtam... – mondta Farkas Árpád.