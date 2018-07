Harmónia teszi a pozitív márkát

A saját márka építésének alaptételei egyértelműek, mondja Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó. – Ha egyéniségből fakadó stílusjegyeket választunk, amelyeket következetesen viselünk, akkor nem lesz gond – kezdi, és hozzáteszi, azért fontos, hogy a stílusjegy illeszkedjen a személyiségünkhöz, mert csak akkor működik majd, ha jól érezzük magunkat viselése közben.



Lehet ez az apróság bármi, ami egyébként is megengedett az adott szektor dresszkódjában, tudjuk meg.



– Választhatunk nadrágtartót, lehetünk mi a dupla mandzsettás srác és a díszzsebkendős fazon is. De lehet a frizuránk is a védjegyünk, sőt a szokásaink is válhatnak azzá. Utóbbival csak az a gond, hogy az üzleti életben ritkán van annyi idő, hogy valakit az érdekes mindennapi szokásai alapján azonosítsunk be – világít rá Lacfi Ági, és beavat: létezik negatív márka is.



– Steve Jobs fekete garbója és papafarmere kifejezetten rossz választás volt, nem véletlenül szólták meg érte – szögezi le.