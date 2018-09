Harmonika fesztivál Algyőn: József 93 évesen is zenél - galéria

Algyő függetlenségét ünnepelik immár három éve egy sátoros összejövetellel. 1996. október 1-jén lett újra önálló a település, e köré szerveznek Algyő napja néven kulturális programokat. A rendezvény egyfajta ajándék azt itt élőknek, ennek keretében szombat este az önkormányzat babgulyással vendégelte meg az algyőieket, akik ezt követően a Neoton Família sztárjaival bulizhattak a faluház melletti rendezvénysátorban.A kezdetektől elmaradhatatlan része az események a harmonika fesztivál, amelynek célja, hogy a hagyományok fennmaradjanak. Bakos József, a Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesületének elnöke maga is algyői. Legfőbb törekvésük, hogy utánpótlást neveljenek. – Több mint 10 éve nincs zeneiskolai harmonika képzés a környéken. Szerbiában, Magyarkanizsán viszont igen, velük van kapcsolatunk, fellépők is érkeztek onnan – magyarázta a főszervező.A 11 éves Szücs Dániel Röszkéről érkezett, több éve zongorázott, tanára mesélt neki erről a hangszerről. – Ekkor találta ki Dani, hogy harmonikázni szeretne. Nagyon elhivatott, így támogatjuk őt – mesélte a fiú édesanyja. Ők is megerősítették zeneiskolában ezt nem tanítják, így ők is Magyarkanizsára járnak át hetente, is néha skyp-on is folyik a zeneoktatás. A fesztivál legidősebb fellépője a 93 éves Gonda József autodidakta módon kezdett zenélni. – Egy hatgombos, kicsi harmonikán kezdtem, magamtól tanultam meg. Ma már nem telik úgy el nap, hogy legalább egy órát ne gyakoroljak, ez éltet – fogalmazott József.A három napos ünnepségsorozat hétfőn folytatódik, az ünnepi képviselő-testületi ülésen kitüntetéseket és elismerő okleveleket adnak át.