Harmonikával toborozták a zenészutánpótlást

– Nekem minden tetszik a harmonikázásban. Az iskolai előkészítőben profik játszottak nekünk, hogy kedvet csináljanak ehhez a hangszerhez. Ott döntöttem el, hogy én is ki szeretném próbálni a harmonikát – mondta Sőreg Flóra.A 8 éves vajdasági kislány a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola első osztályos növendéke. Két iskolatársával, Szekulity Mariannal és Szebenyi Klaudiával harmonikázott tegnap három alsós algyői osztálynak a Fehér Ignác Általános Iskolában. – A Vajdaságban elég népszerű ez a hangszer. Én is ezen a szakon végeztem, és ma már tanítom a harmonikázást – mondta Hajdúváradi Aranka, a vajdasági zeneiskola tanárnője.Szegeden már jó néhány éve nincs harmonika tanszak a Király-König Péter zeneiskolában. A hangszer utolsó szegedi oktatója közel tíz éve vonult nyugdíjba, miután elfogytak a tanítványai.– Azt szeretnénk, ha újraindulna ez a tanszak, hiszen a harmonikázás hazánkon kívül szinte minden országban népszerű – közölte Bakos József . A Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesülete vezetőjének elmondása szerint ezeket a bemutatóórákat is azért tartják, hogy már kicsi korban kedvet ébresszenek a hangszerhez a gyerekekben.– Úgy szeretnénk odaállni a zeneiskola vezetése elé, hogy legalább tíz-tizenöt gyereket tudjunk ajánlani nekik, akiket érdekel ez a tanszak. Az alapokat mi, régi harmonikások is meg tudjuk tanítani nekik, de az igazi oktatáshoz tanári végzettség kell. A magyarkanizsaiak talán még arra is nyitottak lennének, hogy egy ottani tanár átjárjon Szegedre harmonikázást tanítani – mondta az elnök.Egy új harmonika ára 100 ezer forinttól kezdődik, a határ pedig a csillagos ég. A legprofibb hangszert 20 ezer euróért, azaz 6 millió 200 ezer forintért kínálják. A dél-alföldi egyesület várja azok felajánlását is, akik az oktatáshoz működőképes harmonikát tudnának felajánlani nekik.