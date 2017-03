Három Csongrád megyei fotós képei a sajtófotó-kiállításon!

Szlukovényi Tamás fotóriporter, a pályázat zsűrielnö a megnyitón öszöntőjében hangsúlyozta: oly korban élünk, amikor a zsebekben lapuló okostelefonokkal mindenki fotósnak érzi magát; ilyen szituációban el kell ismerni, hogy a hivatásos fotóriporterek Noé bárkái egy vizuális vízözönben.

A sajtófotó-pályázatra 234 fotográfus összesen 6259 képpel nevezett. A több mint 360 fotót bemutató válogatás két hónapon át, -áig tekinthető meg a Nagymező utcai Capa özpontban, ahol Szekeres Máté André Kertész Nagydíjat vehetett át. Fotósorozata egy anya és lánya özös üzdelmét mutatja be az életért.Természet és tudomány kategóriában Máté Bence Fordul a kocka című épe második, Ragadozó egymás özt című fotója pedig harmadik díjat kapott.Kollégánk felvételeit társadalomábrázolás kategóriában a legjobb öt özé válogatta a zsűri. Törö János öt éve fotóz, tavaly május óta dolgozik a Délmagyarországnál. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének. Az Angol Királyi Fotóstársaság (The Royal Photographic Society of Great Britain) felhívására beküldött portréja, amely egy idős sándorfalvi bácsiról észült, megjelent a rangos The Guardian című napilapban is.