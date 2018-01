Három hónapot kérnek Botka László polgármestertől a kereskedők - autós felvonulást tartottak a dorozsmai piacért

Szabó nem a szegediek érdekében akciózik



Közleményt küldött a szegedi polgármesteri kabinet is, azt írták, hogy Szabó Bálint nem a szegediek, hanem a politikai megbízói érdekében akciózik. Szerintük az önkormányzatnak és a szegedieknek sem érdeke egy veszteségessé vált piac további működtetése. Az új nagybani piac, amelyhez átpártolt a dorozsmai kereskedők nagyobbik része, ráadásul több adót fizet Szegednek, mint amennyi bevétele volt a városnak a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-ből annak fénykorában. De az önkormányzat a Dorozsmai Nagybani Piac néhány megmaradt kereskedőjére is gondolt: nekik árusítási lehetőséget biztosít a Cserepes sori piacon – írták lapunknak.

– A Dorozsmai Nagybani Piac február 1-jén hajnalban ugyanúgy kinyit, ahogy eddig, nem hagytuk, nem hagyjuk bezárni – jelentette ki Szabó Bálint jogász, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a piac bejáratánál a kereskedőkkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hétfő reggel. Szabó Bálint szerint a Dorozsmai Nagybani Piac nem addig lesz, amíg Botka László azt mondja, hanem amíg lesznek termelők, kereskedők és vásárlók, akik kijárnak oda. A jogász arról is beszélt, hogy szerinte a piacot a jelenlegi szegedi városvezetés odaígérte egy üzleti körnek, de egy „ingatlanmutyi" miatt nem lehetetlenülhet el több száz szegedi család, termelő és kereskedő.– Ma például 173 belépő termelőt és kereskedőt számoltunk össze, pedig egy hideg januári reggel volt – tette hozzá.Szabó Bálint és a kereskedők a sajtótájékoztató után autóba ültek, és rendőri felvezetéssel a városháza elé vonultak, ahol egy petíciót próbáltak átadni a polgármesternek. Ebben arra kérték Botka Lászlót, hogy még legalább három hónapig működhessen a piac a jelenlegi formában, és ez alatt az idő alatt a városvezetéssel együtt találják meg a megfelelő megoldást a további üzemelésre.– Abba is belemennénk, ha kisebb területet használhatnának a kereskedők, és a bérleti díjak minimális inflációkövető emelését is támogatnánk, de semmilyen más megoldásban nem vagyunk partnerek – mondta Szabó Bálint már a városháza előtt. A petíciót végül Ökrös Tamás kommunikációs referens vette át.Németh Zoltán, a piac ügyvezetője korábban lapunknak azt mondta, hogy a február elsejei dátumhoz a piac tulajdonosai ragaszkodnak, a bérleményeket február végéig kell visszaadniuk az érintetteknek. Azoknak a termelőknek és bérlőknek, akik nem szeretnének átmenni a másik nagybani piacra, egy megállapodás értelmében a Cserepes sori piacon biztosítanának helyet. Az ügyvezető szerint arra nincs mód, hogy a jelenleginél kisebb területen tovább működjön a nagybani, és emlékeztetett, hogy a társaság taggyűlése tavaly decemberben döntött a bezárás mellett.Közleményben reagált a sajtótájékoztatóra a Cserepes sori Piac Kft. ügyvezető igazgatója. Rácz Attila azt írta: minden szükséges engedélyük megvan, hogy február elsejétől megrendezhessék a nagybani zöldség-gyümölcs piacot. A piac üzemeltetője ugyanis nem végez zöldség-gyümölcs árusítást, kizárólag bérleményeket és területet ad bérbe. A termelőknek és a kereskedőknek kell a törvényben meghatározott engedélyekkel rendelkezniük – írja.„Továbbá megjegyezzük, hogy több mint 25 éve folyik a Cserepes sori piacon zöldség-gyümölcs értékesítés, és két éve Szabó Bálint már képviselt több olyan Cserepes sori bérlőt, akik zöldséget, gyümölcsöt árultak. Mindezen tények ismeretében egyértelműen látszik, hogy Szabó Bálint vagy abszolút nincs tisztában az ide vonatkozó magyar jogszabályokkal vagy szándékosan félrevezeti az általa képviselteket. Ennek a hiányos jogi tudásnak köszönhető az is, hogy korábban körülbelül 50 bírósági perbe rángatta bele a Cserepes sori piac árusait, amely pereket mind elvesztették, és súlyos bírósági költségeket kellett a bérlőknek kifizetniük Szabó Bálint tájékozatlansága miatt. A múlt héten már kihirdetésre került a nagybani piac díjszabása, az árak 10-20 százalékkal kedvezőbbek, mint a dorozsmai nagybani piacon voltak" – olvasható a közleményben, amiben azt is említik, hogy a Cserepes sori piacon keddig felfestik a nagyméretű pakolóhelyeket, 20 darab nagy teljesítményű, LED-es, energiatakarékos reflektort is felszerelnek.