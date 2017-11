Három jelölt közül választanak rektort

Rovó László. Fotó: Karnok Csaba

Mint arról korábban már beszámoltunk, múlt hét pénteken lejárt a Szegedi Tudományegyetem rektori pályázatának beadási határideje. Azt firtató kérdésünkre, hogy hányan pályáztak, a mai napig nem kaptunk hivatalos választ. Az SZTE sajtószolgálata az Emberi Erőforrások Minisztériumához irányított bennünket, hiszen a pályázatot az EMMI írta ki, és oda is érkeztek be a pályázatok. Az EMMI-nél azonban múlt pénteki kérdésünkre nem is reagáltak, amikor pedig kedden ismételten megkérdeztük, hány pályázó van, annyit írtak: forduljunk az egyetemhez.

Gulyás László. Fotó: Frank Yvette

Továbbra sincs tehát hivatalos információnk a pályázók számáról, azonban Máté-Tóth András, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszékének alapító professzora és vezetője már múlt héten megerősítette információnkat, miszerint beadta pályázatát. Akkor megírtuk, a másik pályázó Rovó László, az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára. Őt akkor nem értük el, tegnap azonban megerősítette lapunknak: valóban pályázott.– A Szegedi Tudományegyetem az utóbbi időszakban fejlesztések tekintetében lemaradt nemcsak a világtól, de a magyar intézményektől is. Az elmúlt években viszont olyan lehetőségeket kapott, melyek segítségével jelentős ugrást hajthat végre. Az ELI és a hozzá kapcsolódva létrejövő tudományos park mellett 24 milliárdos fejlesztés indul, vagyis egy olyan egyetemünk lehet, amely még vonzóbbá válhat a diákok számára, és jelentősen előreléphet az európai és világranglistákon. Hogy mindez megvalósulhasson, ahhoz komoly lobbitevékenységre van szükség. Mivel pedig a fejlesztések jó része egészségügyi, azt gondolom, hasznos, ha mindezt egy orvosi karról érkező rektor vezényli le – magyarázta indíttatását Rovó László, aki orvosi munkájával kapcsolatosan úgy fogalmazott, hat éve vezeti klinikáját, ahol egy jó csapat dolgozik. – Sok munkám van benne, hogy a kollégák is el tudják végezni a műtéteket, így ott sem áll meg az élet – utalt arra, hogy bizonyos eljárásokat ő honosított meg hazánkban. Azt mondta, megválasztásakor sem hagyná abba teljesen az operálást.A két, már korábban említett rektorjelöltön kívül van egy harmadik is: Gulyás László, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 52 éves professzora. Ő szerkesztőségünknél jelentkezett, hogy tájékoztasson bennünket: múlt pénteken, a beadási határidő napján ő is postára adta pályázatát.– Bár történész vagyok, menedzsment tantárgyakat is tanítok. Azt látom, az egyetem napjaiba halványan épülnek csak be a menedzsment irányelvek. Én viszont szeretném a gyakorlatban is megvalósítani, amit tanítok – magyarázta motivációját.

A kar alkalmazott társadalomtudományi és kisebbségpolitikai intézetének egyetemi tanára, aki korábban a Mérnöki Kar oktatója volt, úgy fogalmazott, dinamikus, versenyképes egyetemet szeretne létrehozni, amely a gyorsan változó világhoz is tud alkalmazkodni. – Fő tárgyam a stratégiatervezés, amelynek lényege, hogy kiépítsük az utat oda, ahová el szeretnénk jutni. Ebben segíteném az egyetemet is tapasztalataimmal.A beérkezett rektori pályázatok elbírálásának határideje december 21. A szenátus december 18-án ül össze, így aznap gyakorlatilag kiderül, ki vezeti majd 2018. július 1-jétől a Szegedi Tudományegyetemet.