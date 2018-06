Három keréken gurul arrébb a Szia, ha kell: mozgó kávézó nyílt az alsóvárosi templomnál - fotók

Négy keréken utazó kávéház – jelenleg az alsóvárosi templom előtt parkol a Szia. Fotók: Török János

– Budapesten éltem tíz évig, a nagy forgalom mellett hamar kikészültem volna idegileg, ezért esett a választás Szegedre: bár egyetemi város, de nyugodtabb az élet, az emberek értékelik a minőséget, és nem divathullám függvénye egy kávézó stabil működése. Egy éve készítem elő a saját kávézómat, amit most nyitottam meg. Jelenleg egyedül dolgozom, és mindent én csinálok, de idővel csatlakoznak majd hozzám kollégák

– Egy német cég készítette el egy év alatt a kocsimat, amit mozgó kávézónak alakítottak ki – mesélte Hunyadi Anna, a hétfőn nyílt Szia kávézó tulajdonosa.– Csak magánterületre állhatok, jelenleg az alsóvárosi templom előtt parkol a kávézó. Nagyon szeretem a kávét, és ahány helyen ittam, annyiféle ízűt és gyakran sajnos rossz minőségűt kóstoltam. Baristaként tanultam, és dolgoztam vendéglátásban, ahol tapasztaltam, hogy sok üzlet spórol – kevesebb grammnyi kávét tesznek a fogyasztók italába. Ezért gondoltam úgy, hogy saját projektbe kezdek – magyarázta a Szia tulajdonosa.– fejtette ki Hunyadi Anna. – Nem szeretek egy helyben lenni, azonban a pultban dolgozás velejárója, hogy akár órákig ugyanott kell állni. Ezért is döntöttem a mozgó kávéház megnyitása mellett. Ha beindul az üzlet, és én is belerázódok, a jövőben magánrendezvényekre, esküvőkre is vihetjük a Sziát – fogalmazott Hunyadi Anna.