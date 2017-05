Három órán át hallgatták ki a Szeviép felszámolóját

A most kihallgatott tanú a felszámolást bonyolította le, amely egyébként még most sem zárult le. A cég nagyjából két és fél milliárd forintos vagyonából 1,8 milliárd forint összegű részesedést, ingatlant, gépeket értékesítettek. A felszámoló az eljárást országos viszonylatban kiemelkedően jónak mondta, mivel hozzávetőleg 60-65 százalékos megtérülés várható, magyarul ennyi hitelezői igényt sikerül kielégíteniük. A hitelezők rangsorában az alvállalkozók nincsenek előkelő helyen, az ő esetükben ennél jóval kisebb arányú a kifizetés.

Archív fotónkon egy molinó a Szeviép-károsultak tüntetéséről - az alvállalkozók nem állnak elől a kártalanítandók listáján.

A maratoni tanúmeghallgatás végén derült ki, hogy a felszámolóbiztos csak a Szeviép felszámolásában dolgozott, a csődeljárásban nem ő volt a vagyonfelügyelő. Marjasné Endrédi Zsuzsa a többórás kihallgatás alatt úgy beszélt a csődeljárásról, a csődegyezségi tárgyalásokról, mintha azokon jelen lett volna. Az ügyészi kérdésekre válaszolva jött rá, hogy abban a Vegyépszer akkori vezérigazgatója működött közre. Egyébként a Szeviép csődeljárása 2010 áprilisa és augusztusa között zajlott, ezt követően indult a felszámolás.A Szeviép Zrt. csődjének a hatósági iratok szerint 433 különböző alvállalkozó vagy beszállító károsultja van , 6,5 milliárd forintot nem fizetett ki nekik az építőipari vállalkozás. A csődeljárásban a vagyonfelügyelő feladata az, hogy megállapítsa a csődeljárás során, hogy egy cég valójában mekkora vagyonnal képes helytállni a hitelezői igényekért.



A két összeg közötti hétmilliárd forintos különbséget Marjasné azzal magyarázta, hogy a Szeviép leányvállalkozásai, mint például a Biztonsági Üzem Kft. is, felszámolás alá kerültek, így le kellett azokat is írni a vagyonból.

A Szeviép tevékenységet záró mérlege szerint kilenc és fél milliárdos vagyonnal rendelkezett a cég, majd a csődeljárás során a vagyonfelügyelő már csak 2,65 milliárd forintban állapította meg azt az összeget, amennyit hitelezőinek kifizethet az óriásvállalkozás.Az ingatlanárak a felszámolás időszakában nagyon alacsonyak voltak általában, így azok értékesítése is áron alul történt. Az ügyész a tanút kérdezve végül is kiderítette, hogy a csődeljárásban azokat a feladatokat, amelyekről a felszámolóbiztos beszámolt, nem is ő bonyolította le, hanem a Vegyépszer igazgatója volt megbízva a csődeljárás vagyonfelügyelői feladataival. A következő tárgyalásra, amely másfél hónap múlva lesz, így idézést kap a vagyonfelügyelő is.