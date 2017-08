Három perc telt el a parkolás és az SMS között, mégis megbüntették Turi Józsefet

Egyszerű matematika – véli Turi József. A 6240 forintos parkolási büntetést szerinte az 5980 forint átutalással és a parkolásért levont 260 forinttal törlesztette. Az SZKT ezt másképp látja, az ügy már a végrehajtónál van, aki 56 ezer 314 forintot számlázott a röszkei férfinak.

– A klinikára mentünk még 2015. november 11-én. A Somogyi utcában hagytuk a kocsit, és gyaloglás közben váltottunk rá egy félórás parkolójegyet SMS-ben. – A röszkei Turi Józsefet és párját ez alatt az idő alatt büntették meg a parkolóőrök, akik 6240 forintról szóló csekket hagytak a szélvédőn.A büntetésről szóló irat szerint a csekket 14 óra 51 perckor szabták ki. Turi József megmutatta, hogy tételes telefonszámlájukon látszik: a 260 forintos parkolási díjat 14 óra 54 perckor vonták le a számlájukról.

– Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy befizetjük a büntetést, hiszen a 3 perces eltérésre a cég esetleg mondhatja azt, hogy a parkolás díját a megállás után azonnal kell rendezni. De mivel levonták a fél óráért a 260 forintot, így másnap a 6240 forint helyett csak 5980 forintot utaltunk át az SZKT-nak – magyarázta a férfi. Az év decemberében kaptak egy felszólítást a társaságtól, hogy mivel nem fizették ki a Somogyi utcai parkolásért kiszabott büntetésüket, fizessenek be 14 ezer 468 forintot.– Egyszerűen nem értettük, hogy miért kaptunk egy ilyen tartalmú levelet, hiszen ugyan két részletben, de a teljes büntetést rendeztük. Közeledtek az ünnepek, nem is foglalkoztunk a felszólítással – mondta Turi József. A következő levél tavaly áprilisban már egy ügyvédi felszólítás volt: a különböző tiszteletdíjakkal együtt közel 30 ezer forintot kértek számon a páron.– Ekkor bementünk az ügyfélszolgálatra, ahol egyszerűen nem tudtuk meggyőzni az ott dolgozókat arról, hogy a büntetést már kifizettük. Azt mondták, hogy a 260 forint nem közvetlenül az SZKT-hoz kerül, így jogos a követelésük. De ha egyszer ez a cég felel a város parkolásáért, akkor valahogy csak eljut hozzájuk a mobilon vásárolt parkolási díj is – magyarázta Turi József.A pár idén júliusban kapta meg a már lassan két éve húzódó parkolási ügyükkel kapcsolatos újabb felszólítást. A levelet egy végrehajtó iroda postázta, amely saját munkadíjuk felszámolásával együtt már 56 ezer 314 forintot követel. – Továbbra is úgy véljük, hogy mi semmilyen büntetést nem akartunk megúszni. Igazságtalan ez az 56 ezer forintos felszólítás, de mivel ezt már egy végrehajtó postázta, nem tudjuk, hogy mi várhat még ránk – közölte Turi József.Majó-Petri Zoltán SZKT-igazgató azt mondta: a Turi József által közölt pénzügyi információk egyeznek nyilvántartásuk adataival. – Sajnos azonban az ügy alapja jogilag nem vitatható: a pótdíjfizetési felszólítás összege nem módosítható az autós által még akkor sem, ha esetleg jogtalannak tartja a pótdíj kiszabását, hiszen a pótdíj mértéke jogszabályokban szabályozott – közölte.Turi József az üggyel kapcsolatban nem tett írásbeli észrevételt, ezért a nem maradéktalan teljesítés miatt az ügy a követeléskezelési rendszerbe került. – A vitás pótdíjakkal kapcsolatban észrevétel nyújtható be az esettől számított 8 napon belül, és békéltető testületi eljárás is kezdeményezhető. Minél korábban fordul hozzánk valaki, annál nagyobb az esélye egy megegyezésnek. A végrehajtási szakaszban szinte már csak a részletfizetés az egyetlen választás. Természetesen jelen körülmények között sem zárkózunk el egy hivatalos felülvizsgálattól, de ezt az autósnak írásban vagy személyesen az ügyfélszolgálaton kell kezdeményeznie – közölte Majó-Petri Zoltán.