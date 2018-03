Három sonkát is vásárolt a Telekosár-nyereményből a sándorfalvi házaspár

Három kötözött sonka, szárazkolbász, marhahús, jó pár csirkecomb sorakozott föl a Szécsi házaspár kosarába, amelyek mellett hat tapsifüles is megbújt, persze csoki formájában. Istvánék alig akarták elhinni, hogy nyertek. A hetvenes évek óta előfizetői a lapnak, amely – ahogyan fogalmaztak – életük része.– Az idei húsvétot nálunk a Délmagyarország támogatta – hálálkodott a feleség, Erzsike, aki úgy válogatott a húsféleségekből, hogy ne csak a 10-12 főre készülő ünnepi asztalra jusson, hanem másnapra az egész családnak, sőt, a fagyasztóba is. Mivel jószágokat már nem tartanak, költeni kell húsra, tojásra.Veteményeskertjük mellett gyümölcsfák sorakoznak, ezért befőttet, lekvárt jócskán tudnak eltenni. A havi nagybevásárlás így is havonta 20-30 ezer forintba kerül, pedig általában az akciós termékeket választják ki.Tyúkhúsleves, marhapörkölt, esetleg töltött káposzta lesz a menü húsvétkor a sütemények mellett. Ezekből a locsolókat is megkínálja a 67 éves Erzsike, no meg a Martiniből, amit kiválasztott. Az egykor szociális gondozóként dolgozó asszony a csokinyulakkal és -tojásokkal három unokáját és két gyermekét lepi meg.A 73 éves István, aki korábban a Tüzépen dolgozott, szívesen locsolkodik, még verset is szokott mondani a szűk környezetében élő hölgyeknek. Minden reggel aprólékosan elolvassa a Délmagyarországot, egyik kedvence a sportrovat. Erzsike a Gasztromagazint gyűjti, és imád keresztrejtvényt fejteni, ezért alig várja a Rejtvényújságot. Az újság a környező hírek miatt fontos számukra.Egymásnak 1968-ban fogadtak hűséget, s mivel mindketten sándorfalvi születésűek, házukat is ide építették. A gyerekek már régen kirepültek otthonról, ám hétvégente gyakran ebédel együtt a család: a most megvásárolt húsnak hamarosan nyoma sem lesz.