Három szabó legény a várkertben - Megkezdődött a Szegedi Várjátékok idei programsorozata

Már csütörtök délelőtt gyermekkacajtól volt hangos a várkert Szegeden, a SZÖSZ Szabad Ötletek Színháza művészei léptek pódiumra a Három szabó legény című zenés mesejátékkal, mely a XVI. Szegedi Várjátékok nyitánya volt. Sok család kilátogatott az eseményre, hiszen az értékes előadás mellett állatsimogató, lovasszekerezés, ugrálóvár és játszósarok is várta az érdeklődőket 11 és 14 óra között, így lesz ez egészen július 29-ig.



A folytatásban péntek este a Robin Hoodot tekinthetik meg a nézők, míg a hét során színpadra állítják majd a színészek Szinovál Gyula Panni és az álommanók, Móra Ferenc Kincskereső kisködmön, Csukás-Darvas Ágacska, Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? és Darvasi László TRAPITI című meséjét is, sőt fürge rókalábaival Vuk is ellátogat Szegedre.



A fesztivál első hetében a Szabad Ötletek Színháza, a Szép Ernő Színház, a WestEnd Színház és a Fabula Bábszínház vendégszerepel, illetve a szervező Szegedi Pinceszínház is előadást tart majd.