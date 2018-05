Három szegedi léghajtány is indul Egerben, szerelés közben látogattuk meg a mérnöki kar hallgatóit - fotók

Gyorsult is, lassult is, kicsi a fordulóköre, cserébe nagyon nehéz a kormányzás. Egy elismerést is sikerült bezsebelnem, nem a vezetéstechnikáért. Olyan gyorsan szálltam be, illetve ki a léghajtányból, hogy simán teljesítettem azt a 15 másodperces szintidőt, amit a sofőrcserére a szervezők előírnak.

Egymilliós fődíj

A zsűri a versenyszámok győztesei mellett összesítésben a legjobb pneumobilt, emellett a legeredetibb konstrukciót ismeri el, a fődíjat a különböző számok összesített győztese kapja. Ők nyerhetik el A legjobb pneumobil díjat, amiért idén egymillió forint is jár.

Ismét összecsapnak a mérnökhallgatók által tervezett és épített, sűrített levegővel hajtott járművek Egerben. Május 11–12-én 9 ország, 22 egyetemének, 45 csapata méri össze tudását a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen. A Szegedi Tudományegyetem neves műszaki felsőoktatási intézményeket „megszégyenítő erővel", három csapattal is nevezett – valamennyit a mérnöki kar állítja ki.Az Airrari jelmondata talán a legszellemesebb: Nyugalom, a hosszú löket ritka! A négytagú csapat kapitánya Gyurkó Csilla, felkészítő tanáruk Péter Szabó István. A GeairWorks szerint nincs lehetetlen feladat, csak túl kicsi a kalapács. Őket Brindza Arnold vezeti és Tóth István Tibor oktató „mentorálja". Csakúgy, mint Pepp-Air négyesét, amelynek csapatkapitánya Gyurita Ákos. Ők azt vallják, amíg a puffer bírja, addig halad a szekér! Utóbbiakat meg is látogattuk a mérnöki kar Moszkvai körúti épületében.– Kapunk egy 10 literes, 200 bar nyomású nitrogénpalackot, azzal kell gazdálkodnunk – mondja Muci Szabolcs beosztott szerelő, aki vajdasági, csakúgy, mint a csapatkapitány. A gazdálkodás úgy néz ki, hogy a jármű három, összesen 60 literes tartályába engedik a nitrogént, itt a maximális nyomás már csak 10 bar lehet.– A sebességet a kormányról gombbal vezéreljük, nem gázt adunk, hanem a négy különböző programból elindítunk egyet – mondja Gyurita Ákos. A már-már bolondbiztossal a sorok írója is kipróbálta a járművet a mérnöki kar udvarán.Egerben három számban mérik össze tudásukat az egyetemisták: a hosszú távú futamon az a jármű nyer, amelyik a legnagyobb távolságot képes megtenni a kijelölt pályán egy töltettel. 2017-ben 7402 métert ment a győztes csapat. Az ügyességi futam három menetből áll. A gyorsulási számban az állhat a dobogó legfelső fokára, aki a szakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíti. A szegedi Pepp-Air ebben lehet jó, mert könnyű a léghajtányuk, tavaly egy 6. helyezést szereztek, egy évvel korábban másodikak lettek.