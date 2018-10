Három település önkormányzati konyhája újul meg

Az Államháztartásért Felelős Államtitkárság idén ismét meghirdette az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések című pályázatát, amelyre 167 önkormányzat jelentkezett, az igényelt támogatások összege meghaladta az eredetileg erre a célra szánt forrás több mint kétszeresét. Végül 99-en nyertek forrást a bölcsődei és óvodai étkeztetés megújítására, köztük Makó, Mindszent és Üllés is.



Üllésen több mint 28 millió 578 ezer forintból teljesülhet végre az önkormányzat régi vágya. – Nagyon vártuk már ezt a pályázatot. Mindhárom évben benyújtottuk a kérelmünket, most viszont végre sikerült nyernünk. Eszközbeszerzés valósul meg, hiszen mindenünk elavult, a csere már korábban beérett, de nem volt rá keretünk. Egészen a legapróbb eszközöktől kezdve a nagyobb robotgépekig mindent újra cserélünk. Az étkezőrészben új asztalok lesznek, valamint a tálalóedényeket is leváltjuk. Ezen túlmenően építészeti beruházást is végzünk, egy hűtőházat alakítunk ki. Évek óta arra törekszünk, hogy leginkább helyben termelt alapanyagokból készüljenek az ételek a konyhán, viszont a termést eddig nem tudtuk hol tárolni. Persze kisebb felújítások is várhatók az épületben – részletezte lapunknak Nagy Attila Gyula polgármester.



A kormány a gyermekvállalás előtt állókat és a már gyermeket nevelőket is számos eszközzel támogatja, ilyen például az ingyenes óvodai és bölcsődei étkeztetés is, amelyre egyre több gyermek jogosult. 2015 óta a költségvetés nemcsak a működtetéshez, hanem az infrastrukturális fejlesztésekhez is segítséget nyújt, az elmúlt években csaknem négyszáz település részesült pályázati úton kilencmilliárd forint támogatásban. A megújult konyhák és kiszolgálólétesítmények minden egészségügyi, környezetvédelmi és energetikai szempontnak maximálisan megfelelnek.