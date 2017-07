Három település közösen vásárolta az orvosi ügyeleti járművet - Életet mentett az új Dacia

Defibrillátor is az új szolgálati jármű felszereltségének része – mutatja Gera Zsolt, a Mórahalmi Mentőállomás vezetője. Fotók: Karnok Csaba

– Volt egy sikeres újraélesztésünk, súlyos égési sérültet láttunk el, de ha kell, akár egy szülést is levezetünk – mondta Gera Zsolt , a Mórahalmi Mentőállomás vezetője. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egy hónappal ezelőtt új ügyeleti autót vásárolt, mivel az előzőn olyan komoly műszaki hiba keletkezett, amelyet már nem lehetett javítani.

Akcióban a Dacia Duster. Az összkerékmeghajtású ügyeleti kocsinak a nehéz terep, a sár és a téli hóesés sem jelent akadályt.

A 13 éves Land Rover Freelanderben 130 ezer kilométer volt, a motorja hibásodott meg, amit drágább lett volna javíttatni, mint amennyit a jármű ért – tette hozzá az állomásvezető.

Az új autót Ásotthalom, Zákányszék és Mórahalom közösen vásárolta a mórahalmi ügyelet részére. A 4,2 millió forintos Dacia Duster összkerékmeghajtású, így homokos, nehéz terepen is jól boldogul. A megkülönböztető jelzés mellett az autót defibrillátorral és a legmodernebb Tetra típusú GPS-szes kommunikációs rádiós egységgel is felszerelték, amelynek segítségével a diszpécser méterre pontosan látja, hol az autó, így az a legeldugottabb tanyára is odatalál.– Mivel nagy területen látunk el szolgálatot, egy hónap alatt több mint 600 kilométert mentünk az új gépkocsival, átlagosan naponta 5-6 riasztást kapunk – tette hozzá a mentőállomás vezetője.