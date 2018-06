Háromezer pohárból készült Zoltánfy István arca - galéria

3000 műanyag pohárból rakták ki a fiatalon, mindössze 44 évesen elhunyt alkotó portréját. Összesen 50 oszlopban és 60 sorban sorakoztak a sportcsarnokban az egyszer használatos poharak, amelyeket másfél éven keresztül gyűjtöttek a diákok az intézmény egyik tanára, Ágoston Lóránt képzőművész ötlete nyomán. Ágoston Lóránt lapunknak elmondta, intézményük tagja az iskolatejprogramnak, és szerette volna újrahasznosítani az eldobható poharakat. Emellett az is érdekelte, miként tudnak közösségi munkában a diákokkal egy nagy méretű képet alkotni. – Harminc éve nincs közöttünk Zoltánfy István. Meg szerettük volna mutatni, büszkék vagyunk rá, hogy zoltánfysok lehetünk. A portré is az évfordulóhoz kapcsolódik, ezért is használtunk fel épp 3000 poharat. Ősszel rajzpályázatot is hirdetünk – magyarázta a képzőművész.A diákok közreműködésével három és fél óra alatt készült el a mű, 1250 pohárba összesen 250 liternyi sötét színű folyadékot töltöttek környezetbarát festék felhasználásával. Az alkotást másfél óra alatt bontották el. – Fantasztikus élmény volt együtt dolgozni a diákokkal! Köszönet az iskolánk minden tagjának, de leginkább segítőimnek, László Berillnek, Novkov Mírának, Váradi Borinak, Görbe Péternek, Bársony Rékának, Eberhart Annának, Dragic Sarának, Frank Kristófnak, Bozóki Gabriellának, Sandra Nikolettnek és Balassa Adrienn-nek– fogalmazott az intézmény tanára.