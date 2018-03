Hárommilliárd jut a Szeviép-károsultaknak

Kedden lépett hatályba az a kormányrendelet, amely a Szeviép-károsultak ügyét rendezi. A Magyar Közlönyben az olvasható, hogy egy érintett vállalkozó részére az európai uniós előírások alapján maximum 200 ezer euró, azaz nagyjából 62 millió forint fizethető ki kárrendezésként. Az állami kárrendezésre vonatkozó igényt a károsultak a lakóhelyük vagy székhelyük szerint illetékes kormányhivatalnál vagy bármely kormányablaknál bejelenthetik március végéig, amely határidő jogvesztő.Az állami kárrendezéssel kapcsolatban a károsultak egy részét képviselő Szabó Bálint jogász, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a szegedi városháza előtt tartott keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a Szeviép Zrt. csődje után még talpon lévő 110, elsősorban dél-alföldi kis- és középvállalkozást érinti a kormány döntése. – Nemcsak a 2010-ben vagy azelőtt bekövetkezett kárértéket rendezi az állam, hanem az azóta eltelt időszakra jutó késedelmi kamatot és egyéb járulékos költségeket is átvállalja – közölte a jogász. Az érintetteknek szerződésekkel, számlákkal és teljesítésigazolásokkal kell a kormányablakokban bizonyítaniuk, hogy tartozik nekik a Szeviép. Nagyjából egy tucatnak járna a 200 ezer eurós értékhatárnál magasabb összeg.– Az államnak és a károsult alvállalkozóknak a közös álláspontja az, hogy a bűnelkövetőknek kell kifizetni végül a számlát, nem az adófizetőknek. Az érintett politikai haszonélvezőknek pedig meg kell fizetniük ennek az ügynek a politikai árát – fogalmazott Szabó.Beszámolt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterrel folytatott hétfői megbeszéléséről is, amelyen a tárcavezető azt mondta, a károsultak helyére belépő magyar állam a jelenleginél hatékonyabb és határozottabb perbeli képviseletet fog ellátni, mint a jelenlegi. – A Szeviép-ügy lényege, hogy a szegedi nagyberuházásokon nyertes cégből milliárdos nagyságrendben talicskázták ki az állami és önkormányzati közpénzeket helyi és országos szocialista politikusok és a hozzájuk tartozó oligarchák. Ennek az ügynek országos üzenete, hogy nem hagyjuk sem jobb-, sem baloldali politikusoknak, hogy ellopják a vállalkozók pénzét – szögezte le a jogász.A szegedi polgármesteri hivatal közleményben reagált, amelyben arról írtak, hogy a jogász Lázár János embere, és a Fidesznek dolgozik. Emlékeztettek, hogy 2009-ben 14 ezer cégbedőlés volt az országban, köztük több szegedi is csődbe ment. Azt írják, ezek egyikében sem vállalta be a kártalanítást az állam, csak a Szeviép esetében, méghozzá egy hónappal a választások előtt.