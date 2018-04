Hárommilliárdot költenek a ,,boldog békeidőket" idéző Széchenyi térre - Négyen álmodták újra a sokat látott teret

Két év múlva születhet újjá a Széchenyi tér. Fotó: Karnok Csaba

Nem új ötlet a Széchenyi tér rekonstrukciója, nagyjából másfél évtizede már engedélyezési tervdokumentáció is készült, ám megfelelő forrásokat nem talált a város, így a megvalósítás elmaradt.2017 elején viszont Orbán Viktor miniszterelnöknek és Botka László polgármesternek az MVP-ről kötött megállapodásában helyet kapott Szeged főterének felújítása. A tervpályázati kiírásban is utaltak arra, hogy a „boldog békeidőket" idéző közterületet szeretnének, hiszen a nagy árvíz után kialakult palotás Szegedhez az illene a leginkább. Azaz elegáns, nagy parktükrökkel ellátott területben gondolkodtak már a kezdetektől, a városháza előtt dísztérrel.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester lapunknak azt mondta, a megadott határ-időig négy tervpályázat érkezett be, ám mivel zárt eljárásról van szó, még a zsűri tagjai előtt is titok, hogy kik jelentkeztek – ez csak az eredményhirdetéskor derül ki. Hangsúlyozta, a benyújtott építészeti pályaműveket szakemberekből álló zsűri bírálja el, a bizottságban helyet kap többek között az országos és a helyi építészkamara delegáltja és a felelős minisztérium munkatársa, rajtuk kívül építészekés kertészek alkotják a grémiumot.Kérdésünkre az alpolgármester elmondta, ha nyertest hirdetnek, bemutatják a nagyközönségnek a terveket, a többi pályamunkát csak akkor, ha az adott tervező is hozzájárul.A Széchenyi tér a tervek szerint 2020-ra tündökölhet ismét régi pompájában.