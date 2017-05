Hárommillió dohányos országa vagyunk

Könnyebben mozog, nem kapkod levegő után, és bár a leszokás után hízott néhány kilót, már azt is leadta. Hasonló tapasztalatokról számolt be egykori kollégánk, Horváth Attila is, aki szintén öt éve hozta meg ezt a döntést.

A tökmag segített Mennyit spórol, aki leteszi?



Kiszámoltuk: a legolcsóbb dobozos cigaretta 970, a legdrágább 1230 forintba kerül. Ezeknél olcsóbb a szivarka, amelyből 20 darab 595 forintba kerül, illetve aki sodorja a cigit dohányból, akár napi 500 forintból is kijöhet. Napi egy dobozzal számolva tehát 15–37 ezer forintba kerül – Az első cigijeimet stikában már 14 éves koromban elszívtam, 18 éves koromtól pedig már erős dohányos voltam. Előfordult, hogy 2 doboz cigi sem volt elég egy napra. Aztán egy nap, amikor biciklizés közben meg kellett állnom, annyira köhögtem, egy anyuka pedig azt mondta a gyerekének rám mutatva, hogy „csúnya, beteg bácsi", elhatároztam, hogy ez így nem mehet tovább. Egy ott alvós buliban az egyetlen, még a dobozban maradt cigire azt mondtam, ez az utolsó. És valóban nem szívtam azóta sem.



Attilának viszont nehéz volt a leszokás, a mai napig álmodik azzal, hogy cigarettázik. – Pótcselekvésként a tökmag vált be, annyit rágtam, hogy hónapokig fájt az állkapcsom. A kávézás és a várakozás volt a legrosszabb egyébként, ezeket nagyon nem kedvelem a mai napig cigi nélkül.



Ma van a dohányzásmentes világnap, amelyet a WHO kezdeményezésére tartanak 1988 óta május utolsó napján. Ezen a napon arra igyekeznek ráirányítani a figyelmet, hogy világszerte évente ötmillióan halnak meg a dohányzás ártalmai miatt. Magyarországon különösen rossz a helyzet: a daganatos betegségek közül a tüdőrák okozza a legtöbb halálesetet az EU országaiban, ez a betegség pedig a tagállamok közül nálunk a leggyakoribb. De ez csak egy a cigaretta által okozott betegségek közül. Fotó: Karnok Csaba – Az első cigijeimet stikában már 14 éves koromban elszívtam, 18 éves koromtól pedig már erős dohányos voltam.. Aztán egy nap, amikor biciklizés közben meg kellett állnom, annyira köhögtem, egy anyuka pedig azt mondta a gyerekének rám mutatva, hogy „csúnya, beteg bácsi", elhatároztam, hogy ez így nem mehet tovább. Egy ott alvós buliban az egyetlen, még a dobozban maradt cigire azt mondtam, ez az utolsó. És valóban nem szívtam azóta sem.Attilának viszont nehéz volt a leszokás, a mai napig álmodik azzal, hogy cigarettázik. – Pótcselekvésként a tökmag vált be, annyit rágtam, hogy hónapokig fájt az állkapcsom. A kávézás és a várakozás volt a legrosszabb egyébként, ezeket nagyon nem kedvelem a mai napig cigi nélkül.Ma van a, amelyet a WHO kezdeményezésére tartanak 1988 óta május utolsó napján. Ezen a napon arra igyekeznek ráirányítani a figyelmet, hogy világszerte évente ötmillióan halnak meg a dohányzás ártalmai miatt. Magyarországon különösen rossz a helyzet: a daganatos betegségek közül a tüdőrák okozza a legtöbb halálesetet az EU országaiban, ez a betegség pedig a tagállamok közül nálunk a leggyakoribb. De ez csak egy a cigaretta által okozott betegségek közül. Hárommillió aktív dohányos – Egyéb daganatos megbetegedéseket, szív- és érrendszeri betegségeket és krónikus tüdőbetegséget is okozhat a cigaretta, amelyet Magyarországon nagyjából 3 millióan szívnak – mondta el legnagyobb probléma, hogy többségében tinédzserkorban kezdenek el a gyerekek dohányozni, a bulik, baráti összejövetelek pedig, amelyek hozzátartoznak az életformájukhoz, csak segítik ezt a trendet. – Egy kialakulatlan személyiség nem is tudja mérlegelni ennek a veszélyeit, 4-5 év dohányzás után pedig már kialakul a rítustól való függés. A legtöbben emiatt nem tudnak elszakadni a cigarettától. Nikotinfüggőség csak erős dohányosoknál, napi 1-2 csomag elszívása esetében jöhet szóba. – Egyéb daganatos megbetegedéseket, szív- és érrendszeri betegségeket és krónikus tüdőbetegséget is okozhat a cigaretta, amelyet Magyarországon nagyjából 3 millióan szívnak – mondta el Somfay Attila , a SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Hozzátette: a, a bulik, baráti összejövetelek pedig, amelyek hozzátartoznak az életformájukhoz, csak segítik ezt a trendet. – Egy kialakulatlan személyiség nem is tudja mérlegelni ennek a veszélyeit, 4-5 év dohányzás után pedig már kialakul a rítustól való függés. A legtöbben emiatt nem tudnak elszakadni a cigarettától. Nikotinfüggőség csak erős dohányosoknál, napi 1-2 csomag elszívása esetében jöhet szóba. Akaraterő vagy patikaszerek Persze leszokni nem csak akaraterővel lehet: kevésbé erős személyiségek egyéb segítséget is igénybe tudnak venni. Létezik például erre szakosodott ambulancia, ahol tanácsadással, gyógyszerekkel segítik a dohányosokat. A patikákban pedig többfajta készítmény is elérhető recept nélkül, amelyek költsége nem haladja meg az erős dohányosok által kifizetett összeget. – Év elején és a szabadságolások idején a legkeresettebbek ezek a termékek – mondta el

Persze: kevésbé erős személyiségek egyéb segítséget is igénybe tudnak venni. Létezik például erre szakosodott ambulancia, ahol tanácsadással, gyógyszerekkel segítik a dohányosokat. A patikákban pedig többfajta készítmény is elérhető recept nélkül, amelyek költsége nem haladja meg az erős dohányosok által kifizetett összeget. – Év elején és a szabadságolások idején a legkeresettebbek ezek a termékek – mondta el Kacsó Orsolya szakgyógyszerész. – A legjobban a rágót szeretik, de népszerű a szájban oldódó tabletta is, aminek a doboza ráadásul öngyújtót imitál. Ezek a tapaszokkal együtt mind a nikotint pótolják, a pszichés függésen viszont nem segítenek. Témák: dohányzás dohányzásmentes világnap dohányzás veszélyei Szeged hirdetés hirdetés