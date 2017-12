Háromszor nullázta le a végrehajtó Juhász Tibor bankszámláját, összekeverték a névrokonával

Juhász Tibor bankszámláját háromszor nullázta le a végrehajtó. Fotó: Kuklis István

– 2016 végén kezdődött a kálváriám – kezdte nem mindennapi történetét Juhász Tibor . Az 56 éves szegedi férfi azért kereste meg szerkesztőségünket, hogy elmesélje tortúráját. Olvasónk elmondta, derült égből villámcsapásként érte a hír, amikor tavaly decemberben a bankja küldte az sms-t, hogy leemeltek a számlájáról kicsivel több mint hárommillió forintot.– Teljesen lenulláztak, semmi nem maradt a számlámon. Amikor megláttam az sms-t, majdnem elájultam, mert nekem nincs semmilyen tartozásom – mesélte tovább a történetét Juhász Tibor, aki megtudta a bankban, hogy egy végrehajtó iroda inkasszált a számlájáról.A bankban közölték vele, nem ők hibáztak.– Az irodában az adatok egyeztetése után kiderült, hogy egy szegedi névrokonom tartozik, neki van adóssága. Az iroda elnézést kért, és még aznap visszautalta a pénzemet – mondta Juhász Tibor.A szegedi férfi megnyugodott, és azt gondolta, ezzel véget ért a története.Nem így történt.

A végrehajtó állítja: korrigálta a hibát



Megkeresésünkre a bank azt írta, az újság által kért információ banktitok, konkrét adatokat a számlatulajdonosnak, illetve az eljáró illetékes hatóságoknak tudnak kiadni. Általánosságban viszont annyit elmondható – írta a bank –, hogy a hatósági átutalás befogadás alapjául szolgáló adatokat a pénzintézet felé a hatósági átutalást kezdeményező fél – így például a végrehajtó, a NAV, az önkormányzati adóirodák – adja meg, és kötelezettsége neki van annak ellenőrzésére minden szempontból. A végrehajtó iroda vezetője annyit írt, hogy „kérésére tájékoztatom, hogy programváltás során az adatok konvertálásánál a személyi adatok (névazonosság esetén) keveredhettek. Irodám az érintett úrtól szíves elnézést kért, és a hibát azonnal korrigálta!".

– Idén augusztusban megint jött az sms a banktól, hogy leemeltek a számlámról hárommillió forintot. – Nagy szükségem lett volna a pénzre, mert akkor cseréltem autót. Mentem az irodába, megint egyeztettük az adatokat, megint kiderült, hogy az adós a névrokonom, megint elnézést kértek, és még aznap visszautalták a pénzemet – mesélte Juhász Tibor.Olvasónk elmondta, azt fájdalmasan élte meg, hogy a végrehajtó a munkahelyét is értesítette, és magyarázkodnia kellett, hogy nincs neki tartozása. Elmondása szerint az iroda később értesítette a munkáltatóját, hogy adminisztrációs hiba történt.– November 30-án megint jött az sms a bankból, hogy levontak 1 millió 33 ezer forintot a számlámról. Megint lenulláztak. A bankban közölték, hogy nem ők hibáztak, és már az iroda is azt mondta, nem ők hibáztak, nem tehetnek arról, hogy a bank az én számlámról emeli le a pénzt. Ment az egymásra mutogatás. Az iroda kiadott egy igazolást, amivel visszamentem a bankba. Körülbelül fél óráig várakoztam, míg nyomoztak az ügyemben, majd sűrű bocsánatkérés közepette közölték, még aznap visszakapom a pénzem. A bankban azonban továbbra is állították, hogy nem ők hibáztak. De akkor miért kértek bocsánatot? A lényeg, visszakaptam 1 millió 28 ezer forintot. Ötezret azonban levontak, mások tévedéséből – mondta Juhász Tibor.A szegedi férfi nem lát semmi biztosítékot arra, hogy két-három hónap múlva nem nullázzák le megint a névrokona miatt, aki adósságot halmozott fel. – Három gyermekről, köztük két kiskorúról gondoskodom, és már unom, hogy állandóan nekem kell futni a pénzem után – mondta Juhász Tibor.