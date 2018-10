Használt autót is vehetünk egy csúcstelefon árából - Már Szegeden is elkelt egy az iPhone 600 ezres csúcsmobiljából

Kollégáinkat kérdeztük



Megkérdeztük lapunk munkatársait, ők mire költenék az iPhone Xs Max közel 600 ezer forintos árát. Frank Yvette fotóriporter egy távolabbi, egzotikus úti cél felé venné az irányt, de mint mondta, egy Maldív-szigeteki álomutazást valószínűleg nem futna ki ez az összeg. Török János fotóriporternek pont ekkora összegre lenne szüksége a tető felújítására. Mint egyik újságíró kollégánk fogalmazott, ő még ennyi pénzt nem is látott egyszerre, ezért el sem tudja képzelni, milyen érzés lenne elkölteni. Szenti-Kis Réka online szerkesztő költözés után bútorokat és lakás-kiegészítőket venne, Körmöczi Zsuzsa adminisztrátor pedig egy kerámiaégető kemencére költene, de ennyi pénzből sajnos csak használthoz tudna hozzájutni.

Rengeteg pénz egy telefonért. Csúcstelefon csúcs áron, egyik kezünkben a legdrágább iPhone Xs Max 512GB, a másikban pedig az érte elkért közel 600 ezer forint. Fotó: Karnok Csaba

Mint minden alkalommal, a szokásos nagy felhajtással övezett éves bemutatón idén is hatalmas érdeklődés, hisztéria övezte a legújabb Apple-termékek, köztük az iPhone-ok bejelentését. A döbbenet idén sem maradt el, a tavalyi évhez hasonlóan most is arról szóltak a hírek – a készülékek méltatása után –, hogy Magyarország ismét világelső: az Apple okostelefonjai nálunk a legdrágábbak. A legnagyobb tárhellyel rendelkező és legnagyobb méretű iPhone Xs Max 512GB ára bár az Egyesült Államokban „csak" 400 ezer forintnak megfelelő 1449 dollár, addig hazánkban már 577 ezer 990 forintot kell kicsengetni a csúcsmobilért.A gyönyörű készülékből Szegeden az Oskola utcai Telmann Bt. mobiltelefon szaküzletben épp pénteken adtak el egyet. Azt tapintatosan nem árulták el, ki a vastag pénztárcájú vevő. Csókási Gábor üzletvezető annyit még elmondott, hogy inkább az „olcsóbb", 400 ezer forintos Xs-t viszik, ebből a változatból már eladtak néhányat.A TechInsight szétszedett egy csúcsiPhone-t, egy iPhone Xs Max 256GB készüléket, amelyet 1249 dollárért lehet megvásárolni, hogy kiderítsék, mennyibe kerül összerakni egy több mint félmilliós telefont. A kijelző az egyik legdrágább alkatrész az okostelefonokban, és az idei készülékeknek ez volt az egyik nagy újítása. Kevésbé szemmel látható újítás volt még az új A12-es bionikus csip, az új grafikus csip és a számos új szenzor, valamint az arc alapú azonosítás új érzékelői.Számításaik szerint az iPhone X-et 395,44 dollárból lehetett összerakni, az Xs Max alkatrészei pedig 443 dollárba kerülnek. Vagyis 806 dollárt keresne az idei készüléken az Apple, ha csak az alkatrészeket néznénk, ez közel 65 százalékos profit. Azt is hozzá kell tenni természetesen, hogy a fejlesztést, munkaerőköltséget nem tartalmazza a szaklap becslése, ami az évek során ahhoz kellett, hogy egy ilyen telefon megszülethessen – és persze a viszonteladó kereskedő hasznát sem.Ha pedig nem telefonra költenénk a pénztárcánkat húzó közel 600 ezer forintot, akkor 520 ezerért egy megkímélt, 208 ezer 800 kilométeres, 1997-es Toyota Corollát, vagy 599 ezerért egy 2001-es Suzuki Wagon R+-t is vásárolhatunk.A kiszamolo.hu oldal szerzője szerint, aki szegény ahhoz, hogy egy összegben vegye meg ezt a telefont, az majd kifizet kétszer ennyit a havi díjcsomaggal együtt a mobilszolgáltatónak, csak hogy kétéves részletre elhozhassa álmai telefonját. A pénzügyi szakember azt tanácsolja, ekkora összeget inkább tegyünk félre lakásra, ennyivel kevesebb hitelt kell majd felvenni és ennyivel kevesebb hitelre kell majd kamatot fizetni 10 vagy 20 éven át.A szerző másik tanácsa, hogy tegyük félre ezt a pénzt a vésztartalékalapunkba. A magyarok közel fele ugyanis kortól függetlenül nem rendelkezik még egy hónapra elég megtakarítással sem, így szó szerint máról holnapra élnek. Ha ezt a pénzt félretesszük, máris több tartalékunk lesz, mint a magyarok felének.