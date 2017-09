Hat bemutatóra készül a bábszínház, kamaszokat céloz az egyik darab

Az első bemutatójukra október 1-jén kerül sor: Katajev ismert meséjét, a Hétszínvirágot adják elő Kovács Petra rendezésében. A Tücsök és a hangya című La Fontaine-mese premierje október 22-én lesz, Szabó Attila feldolgozásában. Adela Moldovan aradi rendezőnő a Jancsi és Juliskát viszi színpadra november végén, majd februárban Benedek Elek A fekete ország című meséjét állítja bábszínpadra Havasi Dániel a Hurka Gyurka címmel.



Két csecsemőszínházi bemutatóval is készülnek: először a békéscsabai Napsugár Bábszínház hozza el a Bíbele, bíbele, paccs! című előadását, tavasszal pedig a szegedi bábtársulat adja elő a Nyuszi-Hopp!-ot.



A tizenévesek felé nyit a bábszínház világa a „HER-BÁL" meghívó című osztálytermi produkcióval – szeptember 28-án a Jurányi Házban mutatják be Kiss Ágnes rendezését Spergel Anna és Presits Tamás előadásában.



Mint több vidéki társulatnál, a Kövér Béla Bábszínháznál is problémát jelent az a törvénymódosítás, miszerint a kiemelt minősítésük és állami támogatásuk megtartásához a tagok 60 százalékának előírt vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Kövér László elmondta, hogy jelenleg az egyetlen ilyen végzettségű tagjuk gyesen van, és további kettő bábos tanul jelenleg Marosvásárhelyen – a módosítás jelenleg hatályos verziója szerint azonban 2018 végéig teljesíteni kell ezt a feltételt. Az igazgató bízik abban, hogy még 3 évvel kitolják a határidőt, vagy figyelembe veszik a végzettségen túl a szakmában eltöltött éveket.