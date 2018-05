Hat évet vártak az Európa ligetnél a lámpás átkelőre, de most már biztonságosabban közlekedhetnek a gyalogosok

Kozma József szerint mind a baleseti statisztika, mind a józan ész azt diktálta, hogy helyezzenek el lámpát a gyalogátkelőnél. Kicsit sokat kellett várni rá.

– A baleseti statisztika mellett a józan ész is azt diktálta, hogy lámpákat helyezzenek a zebrához – jegyezte meg a politikus. Azt nem tudta megmondani, hogy a villamosvonal hat évvel ezelőtti átadása óta miért kellett ennyit várni, de azt elmondta, hogy két évvel ezelőtt már megkezdődött a tervezés, és végeztek a szakemberek forgalomszámlálást is. A beruházás 15 millió forintba került, a költségeket az önkormányzat állta.

Üzembe helyezték a lámpákat a 2-es villamos Európa liget végállomásánál.

Nem érdemes megszokásból közlekedni, immár lámpa segíti a gyalogosokat. Fotók: Karnok Csaba

Üzembe helyezték a lámpákat a 2-es villamos Európa liget végállomásánál, így biztonságban kelhetnek át a túloldalra a gyalogosok a négysávos Csongrádi sugárúton. Kozma József, a körzet MSZP-s önkormányzati képviselője elmondta, a lakótelep kellős közepén lévő szakasznál az elmúlt években jelentősen megnövekedett a járműforgalom, részben az autópálya-csatlakozás kiépítése után, ez is indokolta, hogy felülvizsgálják a közlekedést.Megtudtuk, a gyalogátkelőnél a lámpákat összehangolták a közeli Rókusi körúti csomópont berendezéseivel, így az ígéretek szerint nem fog feltorlódni a kocsisor. A gyalogosoknak érdemes körültekintőbbnek lenniük, és megnyomniuk a nyomógombot, hogy zöldre utat adjon nekik a lámpa, és nem megszokásból lelépniük az úttestre.Vakbaráttá is alakítható a gyalogátkelő, amivel kapcsolatban Ballai Anna Máriától, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének elnöke elmondta, ha a látássérültek egy speciális távirányítóval közelítik meg a kereszteződést, a lámpa zöld jelzéskor hangjelzést is ad, így könnyítve az átkelésüket. Ilyen speciális távirányítót minden érintett be tud szerezni, amelynek külön előnye, hogy hazánkban az összes rádió-távirányítású gyalogátkelőnél használható. Ez a megoldás azért is egyre népszerűbb, mert így csak akkor ad ki hangjelzést az átkelőnél lévő lámpa, ha egy látássérült használja, a környéken lakók nyugalmát így nem zavarja.