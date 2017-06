Hat napja áram nélkül - Hűteni kellene az idős asszony inzulinját

Erzsike a 86 éves édesanyját is félti, teljes ápolásra szorul, az inzulinját is hűteni kellene. Fotók: Karnok Csaba

– Pénteken hívta ki az áramszolgáltató szerelőjét a szomszédasszony, mert baj volt a villannyal. A szakember megállapította, hogy életveszélyes nála a vezeték, de nemcsak nála, hanem az egész házban. Lekapcsolta a villanyóráinkat, majd egy darus kocsi érkezett, az a villanyoszlopról is lekötött bennünket – mesélte kálváriájukat a Zákány utcában lakó Sebestyén Erzsébet. Mind a hat lakás áram nélkül maradt.Az asszony megérti, hogy a szolgáltató a biztonságuk érdekében intézkedett, de a szerelő semmilyen jegyzőkönyvet nem hagyott hátra, hogy mi a probléma a házban.Annyit mondott állítólag, hogy hívjanak maszekot, aki rendbe teszi a villanyóra mögötti vezetékeket, és ha az megvan, majd visszakapcsolják az áramot. A család még pénteken eltelefonált vagy negyvenezer forintot, hogy kiderítse, mi a teendő. Hétfőn bementek az ügyfélszolgálatra, ahol kaptak egy listát azokról a szerelőkről, akik az áramszolgáltató szerződéses partnereiként egyáltalán hozzányúlhatnak Erzsikéék villanyához. Végighívták a névsort, könyörögtek, de a szakemberek hiába kérdezték, mi a gond, az asszony papír híján nem tudta megmondani. A szerelők pedig nemhogy sürgősen nem vállalták, de csak augusztusban tudnának kimenni. Egy jelzett csak vissza, hogy a napokban megnézi a házat és megpróbál valamit.

– Nem vádaskodni szeretnék, de nagyon féltem a 86 éves édesanyámat. Teljes ápolásra szorul, az inzulinját is hűteni kellene. Az élete múlhat azon, mikor lesz megint áramunk – tette hozzá kétségbeesetten Erzsike. Hiába vennék magukhoz az idős asszonyt, mert ők is a problémás házban laknak. Hat napja gyertyával világítanak, a mobiltelefonjukat sem tudják feltölteni. A hűtőládájuk teljesen leolvadt, a sajt is folyt az asztalon a nagy hőségben. Kicseréltetnék már az összes vezetéket, hogy minél előbb visszakapják az áramot, de a jelek szerint a folyamatot beindítani sem egyszerű.

Kerestük a DÉMÁSZ-t, hogy megkérdezzük, mi történhetett, és miként kerülhetők el a hasonló esetek. Lapzártánkig azonban nem jött válasz. Ha megérkezik, közzétesszük.