Hat új színész jön Szegedre

A 2017/18-as színházi évad előzetes műsortervét és a drámai tagozathoz az új évadban csatlakozó hat új színészt is bemutatták csütörtökön a Szegedi Nemzeti Színház sajtótájékoztatóján a kisszínházban.



A társulat új tagja lesz az eddig szabadúszóként dolgozó Molnár Erika, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Máté Gábor színész osztályában végzős Waskovics Andrea, Olasz Renátó, Gyöngyösi Zoltán és Figeczky Bence, valamint a ma még a nyíregyházi társulatot erősítő Viczei Zsolt. A következő évad előzetes műsorterve szerint 15 produkciót mutatnak be a nagyszínházban és a kisszínházban. Spiró György, a színház művészeti főtanácsadója ezek közül Németh Ákos kortárs magyar drámaíró Tél című darabjának ősbemutatóját emelte ki, amit Bodolay Géza állít színpadra. Bemutatják Papp András és Térey János Kazamaták című, az elmúlt száz év tíz legjobb magyar drámája közé választott, 1956-ban játszódó, a Köztársaság téri pártház ostromának eseményeit feldolgozó művét is, amit Máté Gábor rendez majd.



Az idei évad utolsó bemutatóját, Gounod Faust című ötfelvonásos operáját jövő csütörtökön tartják a nagyszínházban. Május 5-én a legtöbbet külföldön szereplő magyar társulat, a Proton Színház Utolsó című utópisztikus színes előadását láthatja a közönség: szereplői egy zárt térből nem tudnak kimenni. A darab a mai fogyasztói társadalom problémáit érinti. A nemzetközi hírű Rock the Ballet május 6-án érkezik Szegedre. Nagyszínházi két előadásukon rockzenei és filmzenei slágerekre készült táncos produkciókat lehet látni. Május 8-án az idén 15 éves Szeged Első Lions Klub jótékonysági estjén a Recirquel társulat Cirkusz az éjszakában című darabját mutatják be. Minden megváltott jeggyel a néző egy hátrányos helyzetű gyermeket is meghív az előadásra: az 500 fős nézőtér felén gyerekek ülnek majd. A szegedi színházi élet szakmai elismeréseit, a Dömötör-díjakat gálaesten adják át május 20-án. A teátrum május 22-étől rendezi meg a Finálé fesztivált, amelyen többek között a békéscsabai, a szabadkai és a kecskeméti színház is fellép egy-egy vendégdarabbal. Különösen érdekesnek ígérkezik A Bunkerrajzoló című zenés életrekonstrukció, amiben a népszerű Vad Fruttik zenekar frontemberének, Likó Marcellnek az életébe nyerhetünk bepillantást az énekesről nemrég megjelent életrajzi ihletésű könyv alapján.



Május 30-án rendezik a Solve gálát, amelynek bevételéből a teátrum idős tagjait támogatják. Június 11-én a Tiszavirág táncegyüttes gálaműsorát tartják a nagyszínházban, az esten óvodásoktól a nagyszülőkig a társulat háromszáz tagja mutatkozik be.