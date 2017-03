Hatalmas buli a Hagyományőrző Böllérverseny a Széchenyin - galéria

Délelőtt, tizenkét csapat részvételével kezdődött meg a 8, Toros Pálinkafesztivál böllér versenye a Széchenyi téren.Úgy tűnik nincs böllérnap eső nélkül. Ahogy ebben az évben, úgy tavaly is szemerkélt az eső . Talán a rosszra forduló idő miatt, de egy kicsit kisebb az érdeklődés, mint az előző napokban. Aki bizonytalan lenne, hogy kilátogasson a fesztiválra, annak elmondjuk, hogy a böllérnapi versenyzők kivétel nélkül állítottak sátrakat, amik alatt védve lehetnek az esőtől. Ha ez nem lenne elég, minden érdeklődő kap kóstolót, aki kíváncsi a versenyzők főztjére.Kint van a tavalyi győztes Kátai János is. Igaz tavaly a Tápéi Hagyományőrzők csapatát erősítette a sándorfalvi szakember. Idén már a sándorfalvi csapat vezetője.Érdekességként: jelen van a Böllér Technikai Osztály is. A csapatot rendőrök és vegyészek alkotják, így a versenyételük is tükrözi a vegyes csapat összetételét. Ők Pandúr pörköltet fognak készíteni vegyész módra.A versenyen 11 óra körül Botka László is megjelenik majd.