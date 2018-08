Határ menti összefogás a modern népművészetért

Két évig zajlanak majd programok Kishegyesen, Magyarkanizsán és Szegeden is – a napfény városában a Millenniumi Kávéház ad majd otthont a legtöbb eseménynek.



– Az 1991-ben induló alapítványunk célja a Szeged–Csanádi Egyházmegyében élő fiatalok toborzása, valamint olyan együttműködések kezdeményezése, amelyek a magyar kultúrát éltetik. A kávéház 2000 óta partnerünk ebben. A közös pályázat is ezt a célt szolgálja – mondta el a keddi sajtótájékoztatón Kondé Lajos kuratóriumi elnök.



A szegedi programok mindegyike a népi kultúra terjesztését, megismertetését, továbbá a kulturális cserekapcsolatok megszilárdítását és az aktív multikulturális közeg kialakítását szolgálja. Lesz ötnapos Street Folk Fest, irodalmi estek és több képzőművészeti workshop is.



A keddi eseményen jelen volt Horváth László, a Dombos Fest fesztiváligazgatója, aki elmondta, az elnyert támogatással még színvonalasabbá tehetik népszerű rendezvényüket, ahol a kultúra, a zene, a hagyományápolás és az igazi vajdasági hangulat egyaránt jelen van. Magyarkanizsán is az identitástudat élénkítéséért tesznek – egy modernebb felfogásban. Vígh László, a Wemsical Serbia alapítója kiemelte, szabadegyetemeket és táncházakat is tartanak, míg a workshopokon graffitiznek majd, megszépítve az épületeket. Az urbánus kultúrához kapcsolódva a már hagyománynak számító Go Sk8 Dayst is megrendezik, ahogy a Malomfesztivált is.

A partnerek programjaikra egyaránt várják majd az egymás településeiről érkező fiatalokat, és persze az idősebb korosztályt is, fellendítve ezzel a turizmust.