Határátkelőkért is lobbizik a magyar-szerb kamara

Török György: Egymásra vagyunk utalva. Fotó: Frank Yvette

A több mint 20 éves múltra visszatekintő és hat évvel ezelőtt újraalapított Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 2017 októbere óta Török György. – Ott voltam a kezdeteknél, sokáig dolgoztam alelnökként és sokadik felkérésre elvállaltam – mondja, hozzátéve, ez a tagság is egyhangúlag megszavazta, hogy ő legyen az elnök. Az a feltétele is teljesült, hogy egy másik szegedi szakember, Jójárt Miklós legyen az ügyvezető alelnök, vele is már régen együtt dolgozik.– Célunk, hogy továbbvigyük a hagyományokat és erősítsük a gazdasági szálakat, s ebben nagy segítség, hogy a két kormányfő nagyon jó kapcsolatot ápol – mondja Török György. Ott vannak a kormányközi vegyes bizottsági üléseken, ahol javaslataikat is elmondhatják. Korábban ők is szorgalmazták az ásotthalmi határátkelő megnyitását, valamint nagy szerepük van abban, hogy még idén két új átkelő kezd működni, Kübekházánál és Bácsszentgyörgynél.A szakember a tavalyi év egyik nagy sikerének tekinti, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a vajdasági kamarával – ez is arról szól, hogy közelebb hozzák egymáshoz a vállalkozókat. Nemcsak mondják, teszik is, tavaly 26 rendezvényen voltak, több mint 600 résztvevővel. Ezen belül 11 eseményen társszervezőként is közreműködtek. Egyebek között Újvidék, Szabadka és Bácskatopolya vásárain információs standot is üzemeltettek.

– Budapesten, Szerbia nagykövetségének felkérésére három olyan eseménynek is társszervezői voltunk, ahol a Vajdaságból jelentek meg az önkormányzatok, a piacszerzésben érdekelt vállalkozások – mondja Török György. Több nagy értékű üzleti program elindítója, illetve szervezője a kamara – a beruházások értéke meghaladja az 5 millió eurót.Konzorciumvezetőként 200 ezer eurót ők is nyertek a zentai inkubátorházzal, illetve a Dél-alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesülettel közösen. Ebből bővül és megújul a zentai inkubátorház, nálunk pedig a 21. századi igényeket kielégítő internetes szolgáltatást biztosítanak belőle a kamarai tagságnak és az érdeklődőknek.A pénzből jut arra is, hogy rendezvényeket szervezzenek. Ezen részt szoktak venni a belgrádi magyar nagykövetség munkatársai és a szabadkai főkonzulátus dolgozói is. – Ott vannak a budapesti szerb nagykövetség szakemberei is, ők mindig tudnak fontos információkkal szolgálni az aktuális gazdasági kapcsolatokról – hangsúlyozza Török György.