Határon túli borász lehet az Év Bortermelője - Az aradi-szegedi Balla Gézáról és négy kollégájáról titkos szavazás dönt

Csiszer László tapasztalatai szerint, akik kicsit is elmélyednek a borok világában, ismerik a jelentősebb határon túli borászatokat. Ami a borvidékek ismeretét illeti, vannak zavarok. Balla Gézát például sokan „erdélyi borászként" ismerik, pedig ő nem Erdélyben, hanem a Partiumban gazdálkodik: Aradtól 20 kilométerre keletre. A Duna és a Száva között elterülő Szerémség elhelyezkedésével sem szoktak tisztában lenni a borfogyasztók. A Kraszna és a Berettyó között lévő Érmelléket is említi, mint olyan régi, de itthon kevéssé ismert borvidéket, amely most kezd „életre kelni".

Balla Géza rendszeres résztvevője a szegedi borfesztiváloknak – legutóbb két éve választották a város borának feketeleánykáját. Fotó: Karnok Csaba

Az Év Bortermelője 2018 díjat idén 28. alkalommal ítéli oda a Magyar Bor Akadémia. A testület közleménye szerint mintegy háromszáz magyar borász, szakértő és étteremvezető élt a jelölés jogával. Mindenki három nevet mondhatott. A díj korábbi kitüntetettjei is megnevezhettek egy-egy kollégát, aki szerintük érdemes lehet az elismerésre. A jelöléseket összesítették, így öten maradtak a verseny utolsó körében: Balla Géza (Arad-hegyaljai borvidék), Borbély Tamás (Badacsonyi borvidék), Figula Mihály (Balatonfüred–Csopaki borvidék), Jásdi István (Balatonfüred–Csopaki borvidék) és Koch Csaba (Hajós–Bajai borvidék). Közülük az akadémia tagjai titkos szavazással választják ki a 2018-as év díjazottját. A jelöltek együtt is be fognak mutatkozni boraikkal, november 22-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A borakadémia közleménye is kitér arra, hogy a díj történetében először fordul elő, hogy határon túli magyar borász is bekerült a jelöltek közé.Az érintett Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, hatalmas megtiszteltetésnek nevezve a jelölést. Balla Géza 1984-ben szerzett mérnöki diplomát a kolozsvári kertészeti egyetemen. Dolgozott állami gazdaságban gyakornokként, főborászként, vezérigazgatóként, 1999-ben alapított saját vállalkozást. 2004-ben – szintén első határon túliként – beválasztották a Pannon Bormíves Céhbe. Vállalkozása 120 hektáros szőlőbirtokon gazdálkodik, elsősorban hagyományos Kárpát-medencei szőlőfajtákkal foglalkozik. Ilyen a náluk 2007-ben telepített, belső-erdélyi eredetű feketeleányka. Az ebből készült itallal Balla Géza 2014-ben és 2016-ban is elnyerte a Szeged Város Bora címet. A borász felesége révén is kötődik Szegedhez. Rendszeresen részt vesz a szegedi fesztiválokon.– Meglepődtem és örömmel láttam, hogy a jelöltek között van – mondta lapunk kérdésére Csiszer László szegedi borszaküzlet-vezető, a Bor és kultúra című egyetemi kurzus társszervezője. László csíkszeredai születésű, vannak ismeretei a határon túl gazdálkodó borászatok munkájáról. – Ennek a díjnak van egy olyan – talán kimondatlan, de tényszerű – feltétele, hogy az azt elnyerő borásznak megfelelő mennyiségű borral kell rendelkeznie. Ez azért lényeges körülmény, mert a határon túli magyar borászok általában kis területen gazdálkodnak. Ez jellemző a Partiumban, a Szerémségben, de Délvidéken, Felvidéken, a Mura vidékén is. Én most emiatt Balla Géza mellett csak Bott Frigyest Muzsláról látom olyan borásznak, aki még szóba kerülhet.