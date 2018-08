Határozott elképzelései vannak Horgas Ádámnak, a színház új főrendezőjének

Több mint színház: szellemi műhely

– A legjobb minőséget szeretnénk Szegedre hozni, és a jó rendezők hamar elkelnek. A rendezőválasztás nyilván persze a mi ízlésünket is tükrözi. Fotó: Frank Yvette

A színház a jelenről szól

Mindig frissnek kell maradni

– Természetes, hogy vezetőváltáskor felkavarodnak az indulatok, és ennek megfelelően pár ember távozik, majd újak érkeznek – magyarázza Horgas Ádám. – Akkor tudunk közös mederben haladni, ha beszélünk a gondjainkról egymással.A szezon első olvasópróbáján azt hangsúlyozta, mennyire fontos a nyitottság és a kommunikáció. Horgas Ádám azt mondja, nem híve a hierarchikus rendszereknek, noha a színházat annak tartja, mert különben működésképtelen lenne, de szeretne egyenrangú alkotótársakban gondolkodni. A Tóték és a Szentivánéji álom stábja előtt elmondta, hogy keresni fogják azokat a szakmai lehetőségeket, melyeken az egész társulat részt vehet, ezért is tartották a két olvasópróbát a teljes csapat előtt.– Szeretném, ha ez kicsit több lenne, mint színház. Egy szellemi műhely. A vidéki színházaknál párhuzamosan szokott próbálni két produkció, a társulat egy része ide kerül, a másik oda. Mégis keressük az alkalmakat, hogy mindenki belekóstolhasson a másik produkció szellemiségébe is, még a bemutatók előtt. Erre jó például az olvasópróba, ami emblematikusan arról szól, hogy a rendező elmond egy vezérkoncepciót. Így mindenki találkozhat az adott művész gondolkodásmódjával.Az új főrendező a próbák mellett még egy kurzust is tart a társulatnak. Szakmai gyakorlatokat végeznek, beszélgetnek, átadja a tagoknak, ő mit gondol a színházról. Horgas Ádám a jövőben igyekszik majd a náluk rendező művészeket is rávenni, hogy ilyen mesterkurzusokat tartsanak, persze továbbra is az előadások élveznek prioritást. Ahol tudnak, ott lopnak egy kis időt.Rengeteg célt tűztek ki maguk elé az új vezetők, melyek közül most a legfontosabb a csapat összekovácsolása. Inspiráló, hogyan gondolkodik Horgas Ádám a nemzeti újabb öt évéről: – Egy alkotónak a készülési időszakban nem az lebeg a szeme előtt, hogy a darabja fesztiválra megy vagy díjat nyer, hanem feszíti valami mondanivaló, amit át akar adni. Természetesen kommunikálni szeretnénk, nézőbarát évadban gondolkodunk. Úgy vélem, lehet találni egy olyan mezsgyét, amely széles rétegeknek szól, de mégsem mentes a kísérletezőkedvtől és az újítási szándéktól.Úgy véli, a színházban az a szép, hogy a jelenről szól. Hiszen ott ül a néző, és előtte történik meg a csoda. Ezt a jelenszerűséget egész szellemiségében őriznie kell a színháznak. Sokszor felmerül a népszínház kérdése is. A rendező szerint ez egy furcsa fogalom, mert hozzátapad valamiféle pejoratív értelem. Mintha valaki lejjebb adná az alkotói szándékot a nagyobb nézőszámért.– Szerintem megtalálható az a forma, amely olyan színházi rendszerben dolgozik, amely szerethető a nézőnek, mégsem mentes a mélységektől és a pontos szakmai elemzéstől. Nekem a népszínház nem egy riasztó fogalom, de nehezen értelmezhető.Sajnos sokszor az a helyzet alakul ki, hogy a politika beleszól a színház dolgaiba. Ha ez itt nincs is így, az előadások ettől függetlenül megfogalmazhatnak ezzel kapcsolatos véleményeket, társadalomformáló töltetük lehet. Horgas Ádámnak erről is megvan a véleménye: – A világnak meghatározó része a politika. Ha valakinek markáns véleménye van, akkor azzal nem kell óvatosan bánni. Viszont nem kizárólagos dolgunk a politikával foglalkozni. Engem az ember viszonya érdekel az őt körülvevő világgal, aminek csak egy szegmense a politika. A szakmára kell koncentrálni, abba kell kapaszkodnunk két marokkal. Ennek a színházban is van objektív része, amin keresztül folyamatos fejlődést kell biztosítanunk.Számos új tagja van a társulatnak, többen még most végeztek az egyetemen, vagy gyakorlati évüket töltik Szegeden.– Kíváncsi vagyok azokra a generációkra, akik felnőnek itt, a színház berkeiben. Nagyon sok vizsgaelőadást láttam, de azokból nem elég pontosan derülnek ki a színészi kvalitások. Egy kész produkcióból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, például hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. Nem hagyományos castingot tartottunk. Persze megvolt a kötelező vers, ének, próza rész, de eltöltöttünk egy többórás foglalkozást is a jelentkezőkkel. Elképesztően tehetséges fiatalok jöttek, nehéz volt a döntés. Mindig frissnek kell maradnia egy színháznak. Ennek egyik biztosítéka a fiatal tehetségek bevonása.A főrendező elmondása szerint szeret beugrani új helyzetekbe, kísérletező alkat. Ez az öt év kihívás számára. – Nagy a felelősség, de a vágyak messzire húznak minket. Szeretnénk nemzetközi irányba elmozdulni, Szegedet visszahelyezni arra a szakmai palettára, ahonnan sajnos eltűnt.Az évadban testvérével, Horgas Péterrel is együtt dolgozik. Bátyja díszlettervező, akivel mindig jól tud együttműködni. Pont, mint Barnák Lászlóval, az új főigazgatóval. – Sok dologban mások vagyunk, de szerencsére ezek a dolgok jól kiegészítik egymást. Lenyűgöz Laci precizitása, odaadása. Az a szenvedélye, amellyel ebbe belevágott. Boldogan csatlakoztam hozzá, mert egy nagyon felkészült és lelkiismeretes embernek ismerem. Nincsenek viták közünk.Horgas Ádám szerint most még mindenki fél kicsit, de ez egy olyan közös pont, amely mögött a színházi minőség féltése és szeretete húzódik. Mindenki nagyon jó színházat szeretne, s úgy érzi, ezért mindenki szenvedélyesen vetette bele magát a munkába, a Szentivánéji álom próbáiba. Ő rendezi ugyanis a nagyszínház első darabját. A jövőbeli tervekről annyit árult el, hogy már folynak az egyeztetések a 2019/20-as évaddal kapcsolatban.