Hátba lőtték, de nincs meg a puska: tanúskodnia kell a rendőrnek is a domaszéki szomszédháborúban

Teázgatott domaszéki hétvégi házában Nagy András 2016. július 30-án, saját bevallása szerint. A tea elfogyott, ezért kiment a csaphoz egy flakonnal, vízért. Közben odaszólt a szomszédnak, hogy csitítsa el ugató kutyáit, mert most már kihívja a rendőröket. Egyszer csak egy kis ütést érzett a hátán, de ennek nem tulajdonított jelentőséget. A később a kutyaugatás miatt kihívott rendőrök egyike vette észre, hogy András hátában, a bőre alatt egy lövedék van, és kicsit vérzik is. A szegedi klinikán eltávolították a lövedéket, Nagy András pedig könnyű testi sértés miatt feljelentést tett szomszédja ellen. A magánvádas eljárást a Szegedi Járásbíróság most tárgyalja. Kemenes Krisztián bíró előtt két olyan ember állt hétfőn, akinek egymással több peres ügye is van folyamatban. Tavaly december 6-án a járásbíróság próbára bocsátotta és a bűnügyi költségek viselésére kötelezte a mostani magánvádlót, mert bizonyítottnak látta, hogy András egy alkalommal, 2015-ben megütötte szomszédját a kerítésnél.



Most felcserélődtek a szerepek. A lövéses ügy vádlottja, az 1928-as születésű, feleségével a szomszédos domaszéki tanyában élő F. J. a bíró és az ügyvédek kérdéseire reagálva elmondta, tényleg rossz a viszonyuk Nagyékkal, meg egy másik szomszéddal is, aki kiásta a kerítésük alját, hogy az ő kutyáik – 11 van belőlük – átszökjenek, aztán rendőrt hívott. Azt tagadja, hogy ő meglőtte volna Andrást. Nincs, soha nem is volt légfegyvere, se riasztópisztolya. Leventekorában lőtt ilyennel. A bíró megkérte F. J.-t, nyújtsa ki a kezét előre. Jegyzőkönyvezte: a vádlottnak nem remeg a keze. F. J. saját bevallása szerint szabad szemmel messzebbre lát, mint szemüveggel, a megadott 8 méteres távolságra szemüvegben is tisztán ellát.



A magánvádlót, mint tanút a bíró azzal szembesítette, hogy egy vallomásában azt állította, a kerítésen átnézve F. J. kezével előre mutatott, máskor azt vallotta, az a kéz a test mellett volt. Egy alkalommal látni vélt a kezében valamit, máskor azt mondta, nem láthatta ezt, a megadott távolság pedig 8 és 15 méter is volt. Most akkor melyik vallomását tartja? Nagy András erre azt mondta, egy pillanat műve volt, hogy a szomszédja kinyújtotta, aztán a teste mellé engedte a kezét, és változhatott közöttük a távolság is. Azt állítja, hogy a szomszédjánál régebben látott valami fegyvert, lövöldözött is vele a kerítés lemezére. A bíró megjegyzésére, hogy három házkutatás is volt, mégsem találtak a rendőrök puskát, Nagy András azt mondta, a rendőrök jóval az eset után néztek szét a szomszédja portáján.



Az ügy tárgyalása szeptemberben folytatódik. Tanúként hallgatják ki az akkori domaszéki körzeti megbízottat, egy másik szomszédot, valamint F. J. feleségét.