Hatszáz móravárosi lakost kérdezett meg az önkormányzat: marad a 76-os útvonala

Marad a 76-os mostani útvonala. Fotók: Frank Yvette

– Dolgozni járok a 76-ossal, szóval napi szinten használom. Szerettem a régi útvonalát, de a mostani is megteszi – mondta el véleményét a szentmihályi megállóban várakozó Nyíri Ilona. Útitársa, egy harmincas nő a régi útvonalát szeretné vissza, mert az a Petőfi Sándor sugárúton ment, gyorsabban beért a belvárosba. Nem kacskaringózott sokáig. Úgy látja, mire a szalámigyárig beér a busz, már tele van. Móravároson nem látott még senkit felszállni rá, pedig ő is mindennap utazik vele. Egy ötvenes férfinak is megfelel a buszvonal úgy, ahogy most van. Ő hagyná békében, mert az állandó változtatgatás szerinte a legrosszabb.Minden tizedik móravárosi lakost, összesen hatszáz embert kérdezett meg az önkormányzat arról, mi a fontosabb neki a 76-os busz útvonalán. Korosztályonként azt tudakolták, mi fontosabb, a belváros és a Mars tér felé közlekedni, vagy csak a Mars térre mennének vele. – Az lett a felmérés eredménye, hogy nem kell hozzányúlni a 76-os járathoz – összegezte a vizsgálatot Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármester megjegyezte, minél fiatalabb korosztályt kérdeztek, annál jobban ragaszkodtak a válaszadók a belvárosi kapcsolathoz iskolába, munkába járáshoz. Szükségesek ráadásul a kompromisszumok olyankor, amikor egyre csökken a buszos utasok száma, és áremelés nélkül egyre nehezebb fenntartani a buszközlekedést.

Többször írtunk róla, hogy a Móravárost kiszolgáló 13-as buszt tavaly nyáron szüntette meg a város a menetrend-változtatáskor (2017. május 25.: Régi útján menne a 76-os, feltámasztanák a 13-as buszt). Az ügy olvasóinkat is élénken foglalkoztatta; sokan sokszor kérték vissza. Közben újabb módosítással az önkormányzat bevezette csúcsidőben a 76Y-ost, amellyel a szentmihályiak elérik a Petőfi Sándor sugárúti iskolákat, és átszállhatnak a 4-es villamosra.Nagy Sándor érdeklődésünkre megindokolta: azért a móravárosiakat kérdezték meg a buszjáratról, mert a szentmihályiak önkormányzati képviselője, Nógrádi Tibor (Fidesz–L.É.T.) a móravárosiakra hivatkozik az üggyel kapcsolatos nyilatkozataiban. Legutóbb pedig egy lakossági fórumon is kifejtette: a móravárosiak örülnének legjobban, ha visszakapnák a 13-ast, és régi útján járna a 76-os. Ezért érdekelte a döntéshozókat ennek a városrésznek a véleménye.