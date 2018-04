Hatszázmilliót spóroltak a Csongrád megyeiek az állami rezsicsökkentéssel

– Az első kormányablakok 2011-ben nyíltak, de három évvel később vett sokkal nagyobb lendületet a bürokrácia egyszerűsítése. Gyakorlatilag ma már minden állami ügy– mintegy 1500, a születéstől a nyugdíjazásig – egy helyen intézhető – mondta a Délmagyarországnak a Csongrád megyei kormánymegbízott.Juhász Tünde emlékeztetett, hogy Hódmezővásárhelyen és Kisteleken a NAV ügyfélszolgálatai is a kormányablakokban működnek, ami azt jelenti, hogy egyre több ügyfél tudja egy helyen intézni az ügyeit.Arról, hogy mi az oka a kormányhivatalok elismertségének, a kormánymegbízott azt mondta, hogy a szemléletváltás lehet a titok. A kormányablakok ügyfélbarát módon működnek, kedves és segítőkész munkatársak várják az embereket nap mint nap.Fontos kiemelni, hogy míg korábban órákat is kellett várakozni némelyik hivatalban, ez most a kormányablakokban mindössze nyolc-kilenc perc, ezt a jelentős rövidülést pedig szintén nagyra értékelik az emberek.– Szintén nem elhanyagolható tény az, hogy a kormányablakok a kistelepüléseken, például már Sándorfalván is jelen vannak – mondta Juhász Tünde. A vidéki ablakokban 33 ember dolgozik, úgy, hogy meghatározott időközönként helybe viszik az ügyintézést. Sándorfalva kormányablaka például a város mikrorégiójával együtt 11-12 ezer embert szolgál ki – tette hozzá.Juhász Tünde arról is beszélt, hogy a jó és gördülékeny ügyintézésen túl a legfontosabb feladatuk az emberek munkához segítése is. Különböző uniós és hazai forrásokból 2014 és 2020 között több mint húszmilliárd forintot bíztak a Csongrád Megyei Kormányhivatalra a foglalkoztatás elősegítésére: többek között bér- és járuléktámogatásra, képzésre, munkába járásra.A kormányablakokban dolgozók pedig ismerik a helyben lakók munkaerőpiaci képességeit, ezért a vállalkozásoknak és az álláskeresőknek személyre szabott megoldásokat javasolhatnak. Ennek eredménye, hogy Csongrád megyében szinte megszűnt a munkanélküliség.A Szeviép-ügyben indult kártalanítással kapcsolatban megtudtuk, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal már a kormányrendelet hatálybalépése után egy nappal, 2018. március 7-én fogadta az első károsultakat. A mai napig száznál is több kérelem érkezett. Akadt olyan károsult, aki a beadás után egy héten belül megkapta a pénzét. A megyében eddig több mint 700 millió forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár.Egy másik, nagyon fontos lépés pedig az állami rezsicsökkentés volt a kormánymegbízott szerint.– Helytelen gyakorlat volt olyan adatokért pénzt kérni az ügyfelektől, amelyek a különböző adatbázisokban egyébként is rendelkezésre állnak az állampolgárokról. Ha például vásárolok egy ingatlant, fizetek utána illetéket, akkor miért kellene még ennek nyilvántartásáért is fizetnem?Az állam úgy döntött, hogy ingyenessé teszi számos eljárás, szolgáltatás díját. 2016 és 2017-ben az állami rezsicsökkentésnek köszönhetően több mint 600 millió forint maradt a Csongrád megyei polgárok zsebében – mondta ennek kapcsán Juhász Tünde.– A négyéves ciklus végére úgy érzem, nincs szégyellnivalónk, az ügyfelek kiszolgálásának, a kollégák munkavégzésének körülményei jelentősen javultak. Igyekeztünk előrelépni a minőségi munkavégzésben. Örülünk annak, ha ezt ügyfeleink visszaigazolják – tette hozzá a kormánymegbízott.