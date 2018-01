Havazás: Szegeden már eső esik, Vásárhelyen sokáig nagy pelyhekben hullt a hó

Ágasegyházán

Aztudósítása szerint többfelé ébredtek gyönyörű havas reggelre vasárnap, így például Szolnokon,, Kecskeméten, Érden és Dunavarsányban is.Szegeden is korábban nagy pelyhekben hullt a hó, de most már eső esik. A lehullott hó folyamatosan olvad, csak a játszótereken és itt-ott a háztetőkön marad meg. A megye más településein is hasonló a helyzet, Hódmezővásárhelyen például sokáig hatalmas pelyhekben havazott.

Az országban többfelé havazik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggeli adatai szerint helyenként már 10 centimétert is meghaladja a hó vastagsága.A 300 méter feletti települések közül Aggteleken és Kékestetőn 15, Mátraszentimrén 8 centiméteres a hóréteg. Az alacsonyabban fekvő települések közül Egerben, Érden, Felcsúton és Zsámbékon 5 centiméter körüli, a fővárosban és másutt néhány centiméteres hóréteget mértek. Ezek mellett országszerte több helyen alakult ki foltokban hó.Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyére, továbbá a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.A délelőtti órákban a középső országrészben, majd déltől jobbára a Dunától keletre, este keleten valószínű havazás. Az ország déli részén havaseső, eső is előfordulhat. A nyugati, déli területek kivételével helyenként időszakosan legfeljebb 2 centiméternyi hó meg is maradhat. Az ország északi megyéiben 5 centiméter körüli, az Északi-középhegység síkvidéki területein 5-10 centiméter várható (a nagyobb hóvastagság az északi határ közelében valószínűbb).Budapesten a belvárosban 2, a külvárosban 5 centiméter körüli, 350 méter felett akár 10 centiméternél több hó is hullhat a déli órákig - írta a meteorológiai szolgálat.