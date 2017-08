Havonta egymilliárdot fizettek a gyorshajtók

Nem árulnak zsákbamacskát



A rendőrség nem csinál titkot abból, hol mérnek sebességet. A police.hu honlapon a sebességellenőrzések fül alatt megyékre és településekre lebontva megtalálják egy hónapra előre, hol mérnek a rendőrök. Szegeden például gyakran mérnek a Bertalan hídon, a Dorozsmai úton és a Párizsi körúton, a megyében pedig az M5-ös autópálya csengelei felüljáró és országhatár közötti, valamint az M43-as autópálya Szeged-Északi lehajtó és országhatár közötti szakaszán.

– Szegeden lakom az újszegedi oldalon, ezért legtöbbször a Bertalan híd szegedi oldalán találkozom fix traffipaxszal, és alkalmanként a Bertalan híd újszegedi oldalán mobil sebességmérőbe is belebotlok – írta lapunknak Kocsis Krisztina . Olvasónk nem kapott még idén bírságot a fix, illetve mobil szupertraffipaxok mérése alapján, mert megfogalmazása szerint nem szokta megszegni a szabályokat.Nem úgy a több tízezer autóstársa, akik között az év első hat hónapjában országosan 6 milliárd 582 millió forint bírságot szabtak ki. Az Országos Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a napokban a vezess.hu autósportált, hogy a szabályszegő autósok között közel 200 ezer bírságot szórtak szét a szupertraffipaxok felvételei alapján 2017 első hat hónapjában. Lapunk szerette volna megtudni a megyei adatokat az ORFK-tól, de lapzártánkig nem kaptunk információt a gyorshajtó autósokról és egyéb közlekedési szabályszegőkről.

Traffipaxvadászok

A fix és mobil traffipaxokról gyorsan informálódhat az, aki letölti az okostelefonjára például a Traffi Hunter, a Waze vagy az iGO applikációt. Ezek megmutatják, előrejelzik, hol szoktak a rendőrök sebességet mérni, illetve hol működik éppen traffipax.

A Waze mobilalkalmazás figyelmeztet a közelben lévő randőrautóra. Fotó: Karnok Csaba

A 365 fix és 160 mobil készülékből álló szupertraffipax-hálózat a személyautósoknak 192 ezer 682 nem várt bírságlevelet küldött szét fél év alatt, teherautósoknak és buszosoknak 3734 darabot – válaszolta az autósportálnak a rendőrség.A fix traffipaxok tavaly április óta működnek az országban. Csongrád megyében hat olyan Véda névre keresztelt közúti intelligens kamerát telepítettek, amely a sebességmérés mellett – a többi között – forgalomszámlálásra és többféle szabályszegés felismerésére, dokumentálására is alkalmas. Ilyen fix traffipax van Szegeden az olvasónk által említett Bertalan híd szegedi feljárójánál (43-as út), az Algyői úton (47-es út), a Dorozsmai úton a Fonógyári úti kereszteződésnél (5-ös út), a Kálvária sugárúton (55-ös út), valamint Hódmezővásárhelyen a Szántó Kovács János utcán (45-ös út) és Kisteleken a Petőfi utcán (5-ös út).Az ORFK tájékoztatása szerint a közel 200 ezer bírságból a megengedett sebességet túllépők mellett jutott valamennyi a közlekedési lámpák és a vasúti átjárók pirosán átslisszolóknak, a sztrádák leállósávját használóknak, valamint a behajtani tilos táblát és a kötelező haladási irányt megszegőknek.

A sebességhatárt átlépőket 30 ezertől 300 ezer forintig bírságolhatják a rendőrök. A legvastagabb, azaz 300 ezer forintos csekkből 53 darabot küldtek ki 2017 első felében – árulta el a vezess.hu kérdésére az ORFK. Pár napja járta be a magyar médiát az a videó, melyen egy mercedeses férfi 170 kilométer/órával száguldozik Budapesten a Soroksári úton a buszsávban, dupla záróvonalon előz, és közben azt bizonygatja, hogy semmit nem tehetnek ellene. Azóta a férfi ellen szabálysértési eljárás indult az ügyben. Nagy Zoltán olvasónk szerint több traffipax kellene, mert sok fiatal az apja pénzéből vásárolt autóval száguldozik, akik sajnos a büntetést is kifizetik a fiacskájuknak. Párkány László szerint szabályosan kell közlekedni, és akkor nincs bírság. Séllei Zoltán olvasónk is ezt a véleményt osztja, hozzátéve, hogy szerinte elsősorban civil, mozgó sebességmérő autókból kellene több, mint Nyugat-Európában. Akadtak viszont olyan olvasóink is, akik szerint a rendőrök csak büntetni tudnak, és jelzés, figyelemfelhívás nélkül ez nem megelőzés, hanem csak pénzbeszedés.