Hazai és külföldi társulatokból is erős idén a felhozatal - Ma kezdődik a 28. THEALTER Fesztivál

Egy budapesti és egy aradi produkcióval indul a 28. THEALTER Fesztivál első napja ma. Előtte azonban még ott a hivatalos megnyitó. Ezt összekötötték a bOdyssey projekt Isti-tréningjével és a Paál István, illetve a Szegedi Egyetemi Színpad hagyatékát bemutató kiállítással. A fesztivált Balog József, a THEALTER művészeti vezetője nyitja meg, majd 19 órakor a Régi Zsinagógában elkezdődik a Duna Táncműhely előadása, a Képíró, amelyet a szegedi festőművész, Zoltánfy István munkássága inspirált. 21 órától a Vasvári Udvarban az Aradi Kamaraszínház bemutatja a Rhapsody in Glue (#bluebird) című előadását.



Az elkövetkező kilenc napban láthatunk majd utcaszínházat, táncszínházat, mesejátékot és megannyi prózai előadást. Rögtön a hétvégén érkezik a budapesti FAQ Színház és a Trojka Színházi Társulat, a külföldiek közül pedig az Újvidéki Színház. Utóbbi vasárnap is visszatér három szintén fővárosi csapattal karöltve. Az előadások mellett persze lesznek szakmai beszélgetések is minden délelőtt az előző esti előadásokról Proics Lillával és Jászay Tamással, és vasárnap kezdődik Lénárd Róbert és Sardar Tagirovsky workshopja is. Még koncert is lesz a Grand Caféban 10-én.



A fesztivál jövő szombaton, azaz 11-én zárul, addig pedig 19 produkciót láthatnak az érdeklődők, ha a hétvégét nem számoljuk. A teljesség igénye nélkül lesz itt II. Edward, Anna Karenina és Shakespeare is. Utolsóként Az Úr nevében lesz látható, amelyet Urbán András rendezett a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulatával. Előtte azonban nyílik egy kiállítás az emberkereskedelemről Romániában és Moldovában. A programokról tájékozódhat mindenki a THEALTER műsornaptárából, amely online is elérhető a fesztivál új honlapján: http://thealter.hu/.