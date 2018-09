Hazai paprika és makói hagyma is segítette a győzelemben Tóth Imrét: szegedi főzte a legjobb halászlét Tihanyban

Díjnyertes szegedi halászlével kínálja a tihanyiakat a klebelsbergtelepi Tóth Imre. Fotó: Balogh Ákos

Tóth Imre és felesége, Joli a tihanyi elismeréssel. Fotó: Molnár Sándor

– Sokat vagyok a Balatonon, van ott egy kis házunk, így tagja vagyok a peremartoni horgászegyesületnek. Amikor szóltak, hogy lesz ez a verseny, úgy voltam vele, miért ne indulnék – mondta a klebelsbergtelepi Tóth Imre, aki szegedi passzírozott halászlevével végül sikeresen szerepelt a hétvégi tihanyi főzőversenyen.A főzőversenyt a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének 25. évfordulójához kapcsolódóan, az első alkalommal megrendezett balatoni horgászok napján rendezték.A tihanyi piacon tartott rendezvény halételkészítő versennyel kezdődött, amelynek zsűritagjai, Bitay Márton Örs, az agrártárca államtitkára, a magát gasztrokibicnek tituláló Sági Szilárd és Erdei Zsolt világbajnok magyar félnehézsúlyú profi ökölvívó voltak. A friss pontyot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. biztosította a versenyhez. A zsűri döntésének értelmében a legfinomabb halászlét a szegedi Tóth Imre készítette.– Tizennyolc csapat indult, a főzésre viszonylag rövid idő állt rendelkezésünkre, ezért otthon már előkészítettem az alaplevet. A halat viszont élve, egészben kaptuk, ott kellett megtisztítani és kifilézni. A csontos részét megsütöttem, csak a filét tettem bele a halászlébe. Természetesen szegedi paprikát és makói hagymát használtam a főzéshez. Megkóstoltam a többiek halászlevét is, volt köztük egy-két egészen jó – magyarázta a nyugdíjas halfőző, aki nem ismeretlen a szegediek előtt, hiszen a már hagyományossá vált, idén harmadik alkalommal megrendezett Klebelsbergtelepi Mini Halfőző Fesztivált is ő nyerte a Harangláb Nyugdíjas Klub nevében június végén (2018. június 25.: Harmadik alkalommal gyűltek össze a klebelsbergi halkedvelők – Bajai levet is díjaztak a versenyen).A többszörös díjnyertes halfőző akkor 20 kiló pontyból készített halászlét 40 embernek, és azt mondta, a jó halászléhez először is hal kell, másodsorban pedig szakértelem.