Hazai társulatokban is erős a THEALTER

Augusztus 7-én a k2 Színház A Cenci-ház című produkciót hozza el Szegedre.

A Trojka Színházi Társulat ezúttal egy Anna Karenina-adaptációval érkezik.

A kortárs színház elkötelezett rajongói már készülhetnek a 28. THEALTER-re, ugyanis számtalan ígéretes hazai produkció érkezik. A nyitónapon, augusztus 3-én visszatér Szegedre a Duna Táncműhely. Képíró című darabjukat a fiatalon elhunyt szegedi festőművész, Zoltánfy István alkotásai ihlették. Szintén visszatérőnek számít a Trojka Színházi Társulat. Ők ezúttal egy Anna Karenina-adaptációval érkeznek.Eljön a Tünet Együttes is Burok című darabjával augusztus 5-én. Szintén ezen a napon fellép a Titkos Társulat a Tótferivel, amelyben a rendező a magyar hagyományokból, népmesékből építkezett. Másnap a Forte Társulat a Vaterlandot hozza el. Ebben a történelmi múlt bűneivel való együttélés problémájára fókuszálnak. Hetedikén a k2 Színház A Cenci-ház című, Alföldi Róbert rendezte darabbal érkezik. Ez egy romantikus rémdráma, amelyben a főhős gaztettei megnehezítik a családja életét. Ezen a napon a szegedi Homo Ludens Project is bemutatja állatmeséket feldolgozó, A csillagok szívében elnevezésű előadását. 8-án első alkalommal érkezik a Soltis Lajos Színház két díjnyertes előadással. Az egyik a tízéves kortól ajánlott Hantocska mű-népmese, a másik a sokak által ismert Szentivánéji álom. A legkisebbekre is gondolva a Barboncás Társulat 9-én a Tiszavirág bábelőadását hozza el, amely egy igazi szegedi történet. A Dollár Papa Gyermekei a Tágra zárt szemek próbája című tabudöntögető, feszültséggel teli produkciót mutatja be. A zárónapon a tánc kedvelői a SÍN és Rózsavölgyi Zsuzsa 1.7 című perfomance-át láthatják.Ahogy a fesztiváltól megszokhattuk, több fiatal alkotót is vendégül látnak. Idén, augusztus 4-én bemutatkozik a FAQ Színház az Izland-Magyarország című produkcióval, azt a témát boncolgatva, hogy miért akarunk külföldön élni. Érdekes kérdés az is, hogy hogyan vált egy Amerikából betelepített akácfa magyar nemzeti és politikai szimbólummá. Ezt megtudhatjuk majd a Magyar akác című előadásból, amelyet Kelemen Kristóf és Pálinkás Bence rendezett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem három előadást hoz. 6-án a Dalok a földszintről-t, 7-én Az éjszaka a nappal anyja néven futó darabot, 9-én pedig a Félelem és fogcsikor című előadást. Augusztus 10-én már az Orlai Produkciós Iroda Mi és ők előadását láthatjuk. A korábbi évekhez hasonlóan idén is eljön a Horváth Mihály Gimnázium. A Nagyon jó című darabjukat játsszák 5-én, 6-án és 7-én is.