Hazaküldték a hároméves beteg kislányt a kórházból

Juhász Szilvia nyolc évet élt és dolgozott Angliában, ott született a kislánya is. 2016 januárban hazaköltözött a 3 éves Norinával Szegedre, de itthon úgy érzi magát, mint egy bevándorló – nyilatkozta a Délmagyarországnak még év elején (2017. február 6.: Migránsnak érzi magát Magyarországon).



Bár több mint egy év telt el a hazaköltözésük után, Juhász Szilviának idén februárban még nem volt tajkártyája, pedig tavaly május óta fizette az adót és a járulékokat. A szegedi nő elmondta, hogy a lapunkban megjelent cikk hatására kapott tajkártyát, a kislányának azonban továbbra sincs tajkártyája



Juhász Szilvia az RTL Klubnak és lapunknak elmesélte, nemrégiben Norinának 40 fokos láza volt. Kórházba vitte a gyermekét, ahol vért és vizeletmintát vettek tőle. Miután a kislánynak nincs tajkártyája, a kórházban közölték, ki kell fizetnie a vizsgálat díját, 22 ezer forintot.



– Mondtam a kórházban, hogy nem tudom kifizetni a 22 ezer forintot. Norina nagyon nem érezte jól magát. Gondoltam, bent tartják, de azt mondták, nekem kedveznek azzal, ha hazaküldik, mert ha bent tartják, nagyon sokba fog kerülni – mondta Juhász Szilvia.



Úgy vitte haza a gyerekét, hogy még gyógyszert sem írtak fel neki. Másnap hányt a lánya, és a gyermekorvos írt fel gyógyszert.



– Azt is mondták a kórházban, ha nem tudom kifizetni a 22 ezer forintot, akkor behajtókat küldenek. Jöjjenek, várom őket – mondta a szegedi nő.



Norina tajkártya hiányában csak magánóvodába járhat, fizetniük kell az orvosnál, és a gyógyszereiért is teljes árat kell fizetni.



Az ügyben reagált a Miniszterelnökség sajtóosztálya. Azt írták, elfogadhatatlan, hogy egy egészségügyi intézmény behajtókkal fenyegessen meg szülőket, mert nem tudják kifizetni lázas gyermekük kórházi számláját.



A kislány ügyét a Csongrád Megyei Kormányhivatal intézi. A külföldi biztosítót háromszor is megkereste a hivatal a gyermek ügyében – írta a hvg.hu. Végül az idén februárban kiderült, hogy az ehhez szükséges „helyben lakásáról" (ami a kinti biztosítás feltétele) csak szülői engedély birtokában nyilatkozhatnak a britek.



Ezzel a hozzájárulással a magyar hivatal szerint majd három hónapot késlekedett az anya. Júniusban kiküldték a hivatalnak a szülői hozzájárulást, azóta várják a választ, aminek birtokában ki tudják állítani a kislány tajkártyáját.