Házat, földet és autót vettek Csongrád megye honatyái

Szabó Sándor. Fotó: Frank Yvette

A Csongrád megyei 1-es választókerület MSZP-s honatyája, Szabó Sándor tavaly még egy családi ház tulajdonosa volt vagyonnyilatkozata szerint, most egy tápéi ingatlan kapcsán azt írta be, hogy a „vásárlás, visszterhes tulajdonszerzés folyamatban van". Készpénzben 3 millió forintja van, és akárcsak a korábbi évben, ezúttal is azt tüntette fel bevallásában, hogy 2,2 millióval tartoznak neki. Részvénye már nincs a dokumentum szerint, mint ahogy 8,6 milliós jelzáloggal terhelt lakáshitelét is letudta. Az adóstársként feltüntetett lakáshitele pedig 3,1 millióról 2,3-ra csökkent.

B. Nagy László. Fotó: Karnok Csaba

A 2-es körzet képviselője, a fideszes B. Nagy László egy szegedi lakást már nem tüntetett fel legfrissebb vagyonnyilatkozatában – így 14 ingatlant birtokol részben vagy egészében. Ezek között szántó, gyep és bányatelek is található. Megvált Mercedesétől is, bankhitele 21,3 millióról 16,2-ra apadt, és továbbra is 8 millióval tartoznak neki magánszemélyek. Miniszteri biztosi fizetésén kívül tavaly is bruttó 182 ezer 600 forintot keresett havonta föld- és ingatlan-bérbeadásból.

Farkas Sándor. Fotó: Karnok Csaba

Farkas Sándor Farkas Sándor , a megye 3-as körzetének fideszes képviselője ingatlant nem vásárolt tavaly, készpénzben 2,1 millióval rendelkezik. A takarékban lévő 13,4 milliós megtakarítása viszont megcsappant – 4,7 millióra. 20,5 millió forintos hiteléből egymilliót törlesztett: új vagyonnyilatkozata szerint az 19,5 millió. Időszakos jövedelme 5,1 millióról 550 ezer forintra csökkent. Három szervezetben betöltött új tisztségét is feltüntette: a Kinizsi Park SE, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, valamint a Kinizsi Sport Klub elnöki posztját is betölti. Farkas a Kinizsi 2000 MGZrt. igazgatóságának elnöke, nyilatkozatában feltüntette, hogy a cég a Magyar Államkincstártól tavaly csaknem 230 millió forint támogatást kapott – a tételek felénél az igénylés még 2016-os, amikor egyébként 142 millióhoz jutott a társaság támogatás formájában. Az elmúlt évben az EMMI a fábiánsebestyéni nemzetközi fogathajtó verseny megrendezéséhez is hozzájárult 5 millió forinttal.

Lázár János. Fotó: Karnok Csaba