Házhoz megy a mozgó halárus, mégsem tolonganak a vásárlók

Persze Lenkeiné Martus Anikó nemcsak a mozgó halárudával járja a falvakat, Csongrádon is van üzletük, de a Mars téri piacon is árusítanak.



– Ha valóban csökkentik a forgalmi adót, akkor lehet, hogy többen vennének halat – magyarázza Anikó. – Mi nem foglalkozunk haltenyésztéssel, csak áruljuk, nem is tudom, hogy miért, de nagyon kevés hal fogy egész évben – teszi hozzá.



Pedig az alacsony magyarországi halfogyasztás nagyobb részét az élő hal teszi ki, feldolgozott halat alig eszünk. Nem csoda, ha nagyon kevesen vállalkoznak a hal feldolgozására, másfél tucatnyi kisebb cég füstöl, csomagol hazai telepítésű halat, és valamennyit importból is feldolgoznak.



A hal áfájának csökkentése és a feldolgozók számára kiírt kétmilliárd forintos pályázható keret valószínűleg változtat majd ezen a helyzeten. Lassan.