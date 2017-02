Házhoz mentünk a kertészeti tanácsokért

Ferenc és Ilona datolyaszilvából készült lekvár kóstolgatása mellett beszélte meg a faültetés részleteit. Fotó: Török János

– Csodálatos! Tele van vitaminnal! – ajánlja nyugodt szívvel a datolyaszilvafát nyugdíjas olvasónk, Barna Ferenc. Félreértés ne essék, nem szeretné eladni, csak olyan sokan érdeklődnek felőle, csodájára jártak újszegedi kertjének az emberek, miután tavaly év végén lapunkban írtunk különleges gyümölcsfájáról, hogy nem esik nehezére a pozitív tulajdonságokat sorolni.Datolyaszilvafáján a narancssárga gyümölcsök egzotikusak voltak, sokan nem gondolták, hogy az újszegedi klímában minden különösebb odafigyelés nélkül is terem a gyümölcs, amit hazánkban csak kakiszilvának szokás becézni. Többnyire az élelmiszer-áruházak polcain lehet ilyet vásárolni, sokszor sharon fruit, hurma, kákó, persimon néven. Leginkább az éretlen paradicsomra hasonlít. Ferenc egy szem hét-nyolc éves fáján tavaly csaknem 12 kiló gyümölcs termett. Egy részéből lekvárt készítettek. Ezzel kínált bennünket, amikor a múlt héten meglátogattuk.

Ferenc tanácsai a faültetéshez



– 50 centiméter mély gödör elég a fa ültetéséhez.

– Mielőtt elülteti a fát, a földlabdát locsolja be annyira, például egy nagy vödörben, míg az iszapos nem lesz. Ebben hagyja állni!

– Mielőtt elülteti a fát, a gödröt szórja meg szerves vagy műtrágyával!

– Nem kell permetezni, hiszen az égvilágon semmilyen kártevője nincs Magyarországon a datolyaszilvának.

Egy kedves sándorfalvi előfizetőnket vittük házhoz, mivel Csepregi Jánosné Ilonka cikkünkön felbuzdulva nemrégiben megrendelt egy konténeres datolyaszilvafát az egyik megyei kertészetben, és szerette volna tudni, ha megérkezik a növény, hogyan érdemes elültetni, gondját viselni. Ilonka azt is megtudta: 3-4 évnek el kell telnie, mire termést hoz új szerzeménye, és miután leszüreteli, felhasználás előtt még hagyni kell érni.– Kérhetnék egy ágat a fáról? Az unokaöcsém agrármérnök, szeretné átoltani, vizsgálgatni – magyarázza a 77 éves nyugdíjas asszony, aki a félórás beszélgetés után igyekezett vissza az újszegedi Csanádi utcába, ahol önkéntes munkát végez a Máltai Szeretetszolgálatnál. – Egy hónap múlva kellene eljönni érte. Most még nem merem levágni azt a keresztbe nőtt ágat – az lesz az öné –, ki tudja, a nagy hidegben mi fagyott el belőle – válaszolja Ferenc, aki kedvesével nemcsak hobbikertész, önkéntes állatvédő is: számos macskát fogadtak már be az otthonukba. – Elfogad egy gyönyörű díszcserjét tőlem? – kérdezi Ilonka búcsúzáskor. – Örömmel – üdvözli az ajándékötletet Ferenc.