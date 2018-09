Házi kedvenc lett a szegedi szurikátabébi - ugye Ön is babusgatná?

A kis jószágot kiközösítette a csapat, amelybe egy hónapja beleszületett, anyja sem foglalkozott vele, testvérével ellentétben. Mostoha sorsa azonban rögtön jóra fordult, amikor a helyzetet látva a szakemberek úgy döntöttek, kiemelik a többiek közül.A szurikátababa azóta annyi gondoskodást kap, mint egyik fajtársa sem. Nevelője állandóan magával viszi mindenhova, ha pedig otthon vannak, övé az egész lakás. Igaz, ilyenkor is pótmamája társaságát keresi, és ha úgy érzi, hogy nem figyel rá, rögtön hisztizni is kezd. Imádja, ha simogatják, vakargatják, de játékai is vannak. És ha ez nem lenne elég, pluszfeladatként rendes apróság módjára éjszaka is követeli az etetést. Négyóránként kapja is a tejpótlót és a konzerv macskaeledelt. Néhány napja már kukacot is eszik, ideiglenes gazdája szét is nyomkodja neki – ahogyan azt az anyja is megtenné.A kis házi kedvenc ha elégedett, azért, ha dühös, akkor pedig azért ad ki hangokat, csöndben csak akkor van, ha alszik. Hálószobája egy puha zsákocska, ha ideges, akkor is csak abban nyugszik meg. Sok gondja azonban nem akad – az elmúlt három hétben már a súlyát is megduplázta. Ha ilyen szépen fejlődik, 1-2 hónap múlva visszatérhet vadasparki társaihoz, akik addigra talán elfogadják.