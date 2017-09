Házi rezsicsökkentés - Sáriék maguknak szolgáltatják az áramot

Sári György: Télen-nyáron 24 fokot tartunk. Fotó: Kuklis István

36 napelempanel van a sándorfalvi Sári György 2010-ben épült 120 négyzetméteres, energiatakarékos házán, elméleti teljesítménye 8,5 kW. – 7,2-t már én is láttam az áramátalakító kijelzőjén, lehet, hogy volt ennél több is – mondja, miközben péntek délelőtt közepesen felhős ég mellett 2,5 kW volt a leolvasható teljesítmény.A 40 centis polisztirol habbeton fal mellett a gázt be sem vezették. Amíg a külső hőmérséklet 0 fok felett van, csak a 2,5 kW-os légkondicionálóval melegítenek, ez alatt indítják be az elektromos padlófűtést. – Egy év alatt 14 ezer kWh-t fogyasztunk, és ebből 9,5 ezret meg is termelnek a napelemek – mondja Sári György, hozzátéve, komoly „órapörgető" a három hűtő, a kamerarendszer és a két szellőzőmotor is.

Napelempark Szegeden. Termelékeny nyár volt. Fotó: Karnok Csaba

Június 1-jén ketyegni kezdett az a 25 esztendő, amíg kilowattonként 31 forint 58 fillér támogatott áron átveszi az áramot az állam Szeged első napelemparkjától (2017. június 16.: Napelemfarm a város szélén). Túl van az első negyedévén a Zoll-Platz Kft. 400 millió forintos Sándorfalvi úti beruházása. A két, egyenként 0,5 MWh teljesítményű kiserőmű 500 átlagos méretű háztartás éves energiaszükségletét képes biztosítani. – Ez minden, csak nem munkahelyteremtő beruházás, magától, élő erő igénybevétele nélkül dolgozik a naperőmű, hiszen az üzemeltetést rábíztuk a kivitelezőre, a 3 Comm Line Kft.-re – mondja Csonka Péter ügyvezető.Megtudtuk, ha bármiféle üzemzavar van, napelemre lebontva látják, sok kamera vigyázza ugyanis a területet, ami egy vadnyúlra is beriaszt. Egyetlen műszaki gond volt csupán az első negyedévben, augusztus 20-án reggel, 7 óra 29-kor a közelben lecsapott egy villám, ami több adatkártyán is problémát okozott. – A termelés folyamatos volt, csak a monitoringrendszeren nem látszott – mondja az ügyvezető, hozzátéve, a nap süt, ők meg számláznak. Amit a szegedi napelemfarm tud, arra kevés képes Európában is. Ők az átlagos nyári napokon 3,5 MWh-t produkálnak, a hasonló kapacitású, de teljesítményoptimalizáló nélküliek csak 3,1-3,2-t.

A napelemeknek köszönhetően 2016 júniusában csak egy háromgyermekes magánházas család villanyszámláját fizette ki a szegedi Procontrol, pedig a Cserepes sori központjukba mindennap 50 ember megy be dolgozni. És nemcsak a monitor előtt üldögélnek, a termelésben eszterga- és marógép, sőt kemence is működik. Ennél is jobb hónapjuk volt a május, akkor a cég kapott pénzt a DÉMÁSZ-tól (2016. július 10.: Májusban az áramszolgáltató fizetett a Procontrolnak).– Egyenleg szempontjából idén is a május volt a legjobb, de annyi megrendelésünk volt, hogy az emberek és a gépek is túlóráztak, így nem tudtuk produkálni a tavalyi negatív villanyszámlát – mondja Kovács Attila ügyvezető. 7433 kWh-t fogyasztottak, és ezt 246 híján napelemeikkel meg is termelték. Vagyis a májusi áramszámlájuk nem volt nagyobb egy kétgyermekes családénál.